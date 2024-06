Papelón radial: el secretario de Energía no supo explicar cómo se cobra la tarifa de luz

En el mismo, el organismo que controla a las empresas que brindan servicio eléctrico indicó: "En cuanto al usuario, paga más o menos importe del servicio eléctrico según consuma en momentos de mayor o menor exigencia general del sistema. Además, se lo incentiva a usar los aparatos con alto consumo de kVh, el lavarropas por ejemplo, en la banda horaria con menor demanda y por lo tanto más económica, la madrugada por ejemplo".

Entonces, entre silencios y dudas, el funcionario expresó: "Puede ser... No sé porqué lo dice... Debe ser por una diferencia horaria, del valor que tiene... como es un valor horario el del precio mayorista".

Luego, para poder explicar cómo se constituyen los ítems que se observan en la factura, agregó: "Usted tiene tres tipos de valores: valle, pico y resto. Entonces, el pico es de 6 de la mañana a las 10 y 6 de la tarde a las 10 de la noche, más o menos. Después tiene un valle durante el mediodía".

Ante esto, uno de los periodistas indagó: "O sea, ¿después de las 10 de la noche es más barata?". "Claro, baja un poco", atinó a contestar de forma dubitativa el secretario.

Luego, intentó aclarar: "No lo sugerimos. Son señales que algunos pueden aprovechar, algunos lo pueden hacer, no todos pueden. No es tan significativo... Pero usted puede ver en la resolución del precio estacional que hay un valor diferente en valle, pico y resto".

En ese momento y tras varios minutos de diálogo, Rodríguez Chirillo fue interrumpido mientras continuaba en comunicación telefónica con la radio. "Ahora es plana... Me están diciendo que es ahora es plana", repitió contradiciendo lo que había indicado anteriormente.