Pablo Juliano sobre la ruptura de la UCR: "Creamos un nuevo espacio a partir de la falta de liderazgo"

Pablo Juliano, sobre el quiebre del bloque de la UCR en Diputados: "No podemos convivir porque no podemos confiar"

“Democracia Para Siempre” busca ser una tercera vía y remarca sus diferencias con La Libertad Avanza y el kirchnerismo, aunque no tiene pruritos de votar junto a estos últimos.

Periodista: ¿Cómo se terminó de definir la ruptura del bloque y cuáles fueron los motivos?

Pablo Juliano: La ruptura en realidad es la combinación de algo que ya estaba roto. Es un proceso que viene de largo, que encontró un epicentro fuerte con las votaciones de jubilaciones y universidades, pero en realidad esto queda anclado en la falta de liderazgo político que tiene y tuvo la bancada de la UCR y nosotros decidimos crear un nuevo espacio, un nuevo bloque para no quedarnos discutiendo la interna del radicalismo y sí discutir los temas que le importan a Argentina.

Periodista: ¿Y cómo ves la convivencia, a partir de ahora, con el bloque que comanda Rodrigo de Loredo?

Pablo Juliano: Nosotros tenemos relaciones que nos quedan vigentes con un montón de diputados con los que tenemos coincidencias dentro del bloque de De Loredo. No todos los diputados que se quedaron en el bloque de la UCR son los de peluca. Lo que nosotros dijimos es que, no se puede convivir porque está rota la confianza y muchos diputados que, por ahora están ahí, también lo están diciendo. Así no podíamos seguir más, porque no se puede estar todo el tiempo discutiendo la interna y no los temas.

Nosotros fuimos este miércoles a la mesa de diálogo convocada por los más moderados dentro del bloque. Nos presentamos a ver qué pasaba, con una serie de pedidos y nos vinieron a decir que pedíamos cargos. ¿Qué cargos? Al bloque del radicalismo, lo comió lo peor del radicalismo. Lo más viejo, lo más egoísta, lo más ventajero, entonces, salimos de ese lugar en búsqueda de una alternativa para poder discutir los temas.

Periodista: ¿Hay posibilidad de que los diputados de la UCR con los que tienen diálogo fluido se sumen a “Democracia Para Siempre”?

Pablo Juliano: La chance está y las puertas están recontra abiertas. Depende de ellos. Nosotros no los vamos a presionar ni a apurar. No estamos queriendo coleccionar diputados y esto no es una puja a ver quién tiene más, quién logra traer dos para acá, tres para allá. Este es el resultado de las charlas dentro del bloque en las que decidimos emprender la construcción de esta nueva alternativa.

Periodista: ¿Por qué el nombre “Democracia para siempre”?

Pablo Juliano: Es un nombre que surgió provisorio buscando alguna frase que sintetizara una sensación que tenemos de generar una identidad radical, con una profunda vocación en los temas nos terminaron de llevar a armar algo nuevo y sostener los valores. Esta es una consigna que, a pesar de que en este momento esté en crisis y sea cuestionada por el gobierno al que nosotros nos oponemos, tenemos que definirlo como un valor. La democracia tiene que ser para siempre.

Teníamos que presentar los papeles para resolver en términos administrativos y pensamos de qué manera podíamos mostrar nuestra identidad y, a la vez, hacer un llamado hacia afuera, ya que están en juego cosas más profundas.

Periodista: ¿Están abiertos al diálogo con otros bloques como por ejemplo Unión por la Patria o la Izquierda?

Pablo Juliano: Sí, estamos dispuestos al diálogo con todos, siempre. De hecho, un diputado dentro de mi bancada que tiene una posición más dura contra el Gobierno, fue parte de la firma de un dictamen por unanimidad, en juicio por jurado (una iniciativa del oficialismo que firmó desde LLA a UxP) y eso, es resultado del diálogo. Entonces, abiertos al diálogo sí, pero construyendo una posición clara y nítida de una nueva alternativa.

Periodista: ¿No hay pruritos por votar con el kirchnerismo?

Pablo Juliano: No hay pruritos de con quién votar. Pero sí es necesario aclarar que, hay una intencionalidad del otro lado de crear una falsa dicotomía: o es La Libertad Avanza o es el kirchnerismo. Y nosotros les decimos: que ni lo sueñen. No vamos a ir al kirchnerismo nunca, ellos tienen su propia bancada. Pero muchos creen que, porque uno pueda no tener pruritos, le hace el juego a otro. Nosotros le hacemos el juego a nuestro propio partido, porque hasta este momento, el radicalismo no le estaba haciendo el juego al radicalismo.

Periodista: ¿Cómo llega el radicalismo a las elecciones del año que viene?

Pablo Juliano: Falta mucho, pero somos conscientes que para el año que viene hacen falta elementos arriba de la mesa y cuanto más tiempo siguiéramos perdiendo discutiendo la interna radical, menos nos íbamos a poder concentrar en sofisticar la construcción de una alternativa.

El año que viene la elección es parlamentaria, en cada provincia habrá diputados que tendrán que ir en sus provincias, quizás como pasa en Santa Fe, que hay una coalición que se sostiene con la vicegobernadora que es del PRO, con amigos del socialismo, etc. Hay una diversidad que cada provincia tendrá que resolver. Así que, el radicalismo podrá establecer patrones generales, lineamientos globales, pero cada provincia tendrá el enorme desafío de ver dónde se va colocando y del resultado de la elección parlamentaria se irá conformando la propuesta de cara a cómo construir esa alternativa al gobierno de Milei.

Periodista: ¿Tienen en cuenta que a 9 de los 12 diputados del bloque se les vence el mandato el año que viene? ¿En qué influyó en la creación de la nueva bancada?

Pablo Juliano: Somos conscientes de esa situación, pero no fue ninguna especulación electoral la que nos llevó a enfrentar la marcha de este nuevo bloque, al contrario. Lejos de una decisión electoral, fue porque no podíamos hacer pie en los temas. Nosotros somos opositores al gobierno de Milei, y para nosotros el ejercicio de la oposición es un ejercicio respetuoso, tiene que ser transparente, tiene que ser claro, tiene que ser contundente. No es estar sacándote fotos en la Quinta de Olivos celebrando un veto, tomándote un vino y comiendo un asado.

Periodista: ¿Te imaginas hacia adelante un frente democrático más amplio para enfrentar al gobierno de Milei?

Pablo Juliano: No sé, yo creo que esa idea le haría bastante el juego a Javier Milei. El que sueña más con un frente opositor es el propio Milei, para ganarle a todos. Yo sería más prudente, porque creo que vamos a tener que ser más creativos que con lo que ya pasó en algún momento.

Me parece que la gente ya dejó de votar el “anti” y optó genuinamente por esta opción. Sino estamos negando lo que la gente eligió y es preocupante tener un falso diagnóstico de lo que pasó en noviembre del año pasado. En el 2023 la gente asumió el riesgo de votar a alguien de las características de Milei. Cuanto más tardemos en entender esto, más lejos vamos a estar de las soluciones que tengamos que encontrar.

Vamos a tener que cambiar la forma de ofrecer, de construir las ofertas políticas. Si no, seguiremos dando vueltas sobre lo mismo y el juego lo termina ganando Javier Milei. Eso es preocupante, porque él tiene en claro que su bandera es el ajuste y nosotros tenemos en claro que ese ajuste es deshumanizante.