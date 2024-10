Interna en la UCR: el nuevo bloque en Diputados se llamará "Democracia para Siempre"

Coli será la vicepresidenta, mientras que Carrizo ocupará el cargo de secretaria parlamentaria y Aguirre el de secretario general. Según argumentó Juliano, "había un bloque que estaba roto hace mucho tiempo y sin una conducción", y la nueva bancada busca "discutir los temas que le importan a los argentinos".

"Nosotros buscamos el diálogo, pero la respuesta del bloque de Rodrigo de Loredo fue una foto abrazado de vuelta al Gobierno, tergiversando el momento político, camuflándolo de institucionalidad cuando no lo es. La verdad que crearon una situación que tornaba imposible seguir trabajando de esa manera", explicó a CNN Radio.

"A mí, los que son conquistables por el Gobierno la verdad que me tienen sin cuidado. Nosotros queríamos ponerle punto final a la infiltración que había en la marca del radicalismo. Hay tipos que tenían y tienen su jefatura política en Patricia Bullrich y no se terminan de hacer cargo", apuntó Juliano.

También señaló que, a diferencia del otro bloque radical, acepta "el desafío político que Javier Milei presenta con respecto a todo lo que nosotros queremos representar. No me hago el distraído y me siento en la mesa disfrazado de diálogo, acuerdo y demás. A Milei le votan los vetos y después se burla y se juntan a comer asados con él. Los diputados que emprendimos la marcha de crear esto nuevo no vinimos para eso", remarcó.

UCR Nuevo Bloque Democracia Para Siempre

Un diputado radical apuntó contra Rodrigo de Loredo: "No hay que ir con rodilleras arrastrándose a Casa Rosada"

El diputado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) Fernando Carbajal apuntó este jueves contra el titular del bloque en el recinto, Rodrigo de Loredo, y sus colegas que mantuvieron un encuentro con funcionarios del Gobierno en Casa Rosada. "No hay que ir con rodilleras arrastrándose", señaló el legislador, luego del quiebre de la bancada opositora.

"De Loredo pasó a ser un personaje de segunda porque la línea política de ese grupo la está marcando (Mariano) Campero. Es bastante patético para él, que tenía aspiraciones de ser un dirigente nacional", apuntó Carbajal luego de detallar que la nueva bancada estará compuesta por 12 legisladores y será comandada por Pablo Juliano.

Luego de que se formalice la ruptura del espacio radical, Carbajal quedó alineado junto al diputado Facundo Manes y Martín Lousteau, mientras que por otro lado el legislador Campero pasó a liderar el grupo de los cinco "dialoguistas" que mantienen una relación muy cercana con funcionarios de la Libertad Avanza.

"Tenemos que mostrar hacia dónde quiere ir el radicalismo. La actitud de ayer De Loredo de sobreactuar este gesto de sumisión hacia el Poder Ejecutivo, yendo a esta reunión, sacándose esta foto con Santiago Caputo, fue un gesto muy claro de alineamiento con el oficialismo, que tornaba imposible seguir permaneciendo ahí", expresó Carbajal en una entrevista con Radio 10.