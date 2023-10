Osvaldo Jaldo asumió en Tucumán y le agradeció a Massa: "Te vamos a acompañar el 10 de diciembre"

En su discurso de asunción, Jaldo agradeció a quien lo acompañará como vicegobernador durante su mandato, Miguel Acevedo, y a su antecesor en el cargo, Juan Manzur. "Muchas cosas nos podrán decir, algunas buenas y otras no tan buenas, pero lo que va a quedar grabado en la historia de la provincia es que después de ocho años le puso la banda a otro peronista", sostuvo.

"No tengan dudas que no me va a temblar el pulso para que corrijamos las cosas que hicimos mal. Con Miguel Acevedo vamos a trazar una nueva gestión, vamos a hacer lo que falta hacer y vamos a corregir lo que de manera involuntaria no hicimos bien", prometió.

Asunción de Osvaldo Jaldo en Tucumán con el bastón de mando 29-10-23 Twitter @OsvaldoJaldo

El nuevo gobernador también destacó la presencia de Massa, de quien valoró que "renunció a conducir la Cámara de Diputados para hacerse cargo de todos los problemas económicos y financieros de la Argentina. Gracias, Sergio, por tu actitud, valentía y decisión", remarcó.

Añadió que "acá hay gobernadores que saben lo que es vivir el día a día y que si no tenemos a alguien a nivel nacional se nos hace mucho más difícil, no solo al Estado sino también al sector privado. Por eso quiero decirles que si así lo decide el pueblo argentino, que yo personalmente no tengo dudas, como él ha venido a acompañarnos hoy, el 10 de diciembre lo vamos a acompañar en la asunción a Sergio Massa", concluyó.