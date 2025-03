Oscar Zago rompió su alianza con el PRO y presentó a Ricardo Caruso Lombardi como candidato para la Ciudad

Por su parte, el flamante candidato a legislador porteño, ya alejado de las canchas de fútbol, explicó que "para mí es algo nuevo, pero muchas cosas pasaron en mi vida y noté que tenía que hacer un cambio en algunas cosas que son positivas para la gente"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/dipzago/status/1905983141577142367&partner=&hide_thread=false Quiero contarles que nuestro candidato a primer legislador en la Ciudad será Ricardo Caruso Lombardi (@LombaCaruso). pic.twitter.com/jtvojI2hoJ — Oscar Zago (@dipzago) March 29, 2025

"Viendo el lado positivo que veo en la calle, muchas veces con gente que voy hablando, me dio esa sensación que no la sentía hace mucho tiempo. Me incliné para eso, Oscar me habló, me dijo que vaya para adelante y me la juegue. Me parece que es un buen momento para intentar pegar un salto y poder ayudar a la gente, que es lo que más me interesa", manifestó Caruso Lombardi.

Oscar Zago explicó porque rompió su alianza con el PRO en CABA

El titular del MID, minutos previos a dar a conocer la noticia de su candidato para los comicios porteños del 18 de mayo, manifestó los motivos de su ruptura con el partido liderado por Mauricio Macri.

“Nosotros nos fuimos de la alianza porque no estábamos obteniendo lo que ya se había conversado los primeros días de la semana, lo que habíamos firmado en una alianza” señaló en un primer momento.

Luego detalló que en el PRO existió un proceso de negación que terminó de finiquitar el acuerdo electoral con el MID: “Yo estaba convencido de que tenemos que unir fuerzas, pero parece que todo el mundo quiere dividir y cerrar las puertas".

"Teníamos un excelente candidato para proponer para estar dentro de los primeros lugares. Pero no fue así, nos dijeron que íbamos a ocupar otro tipo de número. Me parece que se equivocan cuando uno quiere construir y algunos quieren destruir”, manifestó en una entrevista por AM750.

Sobre el final, describió, anticipando con un análisis futbolero de quién podría llegar a ser su candidato porteño, que la Ciudad “siempre jugó en Primera, hoy estamos jugando en segunda. Nos están tirando a la B. Estamos por descender a la C. Es un error absoluto, tenemos que volver a poner a la Ciudad de Buenos Aires a que sea de Primera A”.