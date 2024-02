Oscar Zago ratificó que el Gobierno evalúa dividir "en tres o cuatro" la Ley Ómnibus

El diputado planteó que una de las opciones que baraja el Gobierno es "hacer leyes más pequeñas para poder evaluar y discutir en distintas comisiones y avanzar".

"Eso lo decidirá el Gabinete en su conjunto, cuando llegue el Presidente", remarcó.

Consultado sobre si existe la posibilidad de que algunos apartados sean enviados por Milei como Decreto de Necesidad y Urgencia, Zago informó: "Eso lo decidirá el Presidente".

En relación al derrotero de la Ley Ómnibus en el Congreso, Zago reiteró que se "confundió" en la decisión de que el proyecto vuelva ser tratado en la comisión.

"Yo me confundí en un momento que dije 'no, por el articulo no, en lo general', pero bueno, era volver a fojas cero, que vuelva a comisión y la comisión volverá a sacar un dictamen, votar en mayoría y después articulo por artículo", remarcó.