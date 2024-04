Oscar Zago, tras la ruptura del bloque de LLA en Diputados: "Que empiecen a leer los reglamentos mejor"

Acerca de como sucedieron los hecho que terminó en la ruptura de LLA en la Cámara Baja, Zago manifestó que siempre estuvo a reglamento y era lo que le indicaba el Javier Milei. "Yo consulté con el Presidente la designación de Juicio Político y me dijeron que sí. ¿Se entiende? Ahora me encantaría que le pregunten los que dicen que no corresponde. Yo tengo órdenes, las cumplo”, argumentó el diputado en una entrevista con Juan Amorín en el programa La Mañana por C5N.

“A las 16:30 Benegas Lynch asumió en Finanzas, a mi me dijeron eso. No hubo ninguna queja ni nada. Si tienen algún problema con la diputada Pagano no es el problema del presidente de bloque que hasta este momento era yo”, insistió Zago.

Oscar Zago le envió la nota formal Martín Menem para la conformación del interbloque de La Libertad Avanza en Diputados.

Para luego agregar: "Yo estaba encargado y cumplía con mi rol, que empiecen a leer los reglamentos mejor. Yo cumplo con las órdenes y lo que indica el reglamento del Congreso de la Nación”.

Ademas tras los hechos el ahora exjefe de bloque de La Libertad Avanza explicó que habló con Mieli y "me dijo que se arreglen las cosas". "Yo estoy siempre intentando arreglar las cosas permanentemente. Con todos los problemas que tiene el Presidente estos son pavadas.No le llevo ni le traigo, yo resuelvo", completó.

El legislador Oscar Zago le envió una nota al presidente de la Cámara Baja Martín Menem donde le notifica formalmente la conformación del interbloque MID-Movimiento de Integración y Desarrollo.

En diálogo con el periodista Juan Amorín para el programa La Mañana por C5N, el diputado de LLA explicó que "ya lo veníamos hablando, lo expresamos al los distintos representantes, ya presentamos la nota. Ademas se informó a todos los bloques que hoy pertenecen a La Libertad Avanza para que estén al tanto. Yo como presidente del bloque del MID, que elijan ellos al presidente del bloque o interbloque que decidan, nosotros acompañamos".

La banca de MID-Movimiento de Integración y Desarrollo estará conformada por María Cecilia Ibáñez y Eduardo Falcone como parte de la Secretaría Parlamentaria y secretario administrativo, respectivamente. Zago explicó que su interbloque podrá funcionar como el PRO que tiene bloque e interbloque.

Además Zago invitó a sus pares de diferentes partidos como Fe, Unite, Unión Celeste y Blanco, Tercera Posición, Ahora Patria, Fuerza Republicana, Republicanos Unidos, Activar, Unión Mendocina, NOS, Renovador Federal, Acción por una Democracia Nueva, Ciudadanos por Chubut, Arriba Neuquén, Avanza Libertad para que acompañen el proyecto para la creación de un nuevo interbloque.