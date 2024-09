Oscar Zago, sobre el veto al aumento a los jubilados: "No me siento ningún héroe"

“Fue mal comunicado. En ningún momento se invitó para festejar nada. No me siento ningún héroe. La verdad es que no nos sentimos ningunos héroes. El encuentro ya venía gestándose hace mucho tiempo. Es más, yo me fui de la La Libertad Avanza por el hecho que no podíamos lograr un encuentro con el PRO y con distintos diputados que se venían sumando”, explicó Zago en un primer momento.