Nuevo y del interior: una encuesta definió cómo debería ser el candidato de la oposición

Una encuesta reveló cuáles son las características que debería tener la persona que represente a quienes no votarían por La Libertad Avanza para llegar a la Casa Rosada en las próximas elecciones.

Más del 43% fue contundente al reconocer que no votarían al actual presidente, Javier Milei

Si bien las próximas elecciones generales están lejos en el horizonte y primero están las legislativas de 2025, la política también proyecta el 2027. En ese contexto, según una encuesta, más del 43% fue contundente al reconocer que no votarían al actual presidente, Javier Milei , en una reelección, y en ese caso, consideraron que el líder ideal debería ser “del interior”. Además, del 84 por ciento cree que “tener experiencia en gestión es un aspecto fundamental para poder aspirar a representar a la oposición”.

Los datos surgen del informe realizada por la Consultora Synopsis, que indagó sobre las cualidades que debería tener un político para representar al electorado opositor. “El 43,4% de los votantes opositores encuestados prefirió un líder del interior frente al 32,1% que optó por alguien del área metropolitana. Curiosamente, uno de cada cuatro encuestados no respondió o se mostró indiferente sobre este aspecto”, señala el sondeo.

encuesta 1 interior.jpg

Los encuestados son votantes opositores, es decir, todos aquellos que, si hoy se realizaran las elecciones legislativas, no votarían a La Libertad Avanza. Si se analiza por regiones, los consultados se ven representados por una persona del interior, más precisamente aquellos que viven en las regiones del Centro, Norte y Oeste/Sur del país. Aunque aquellos que votaron un liderazgo del área metropolitana, consideraron que en un 56%, el referente debería ser de CABA, mientras que un 42% se inclinó por la Provincia de Buenos Aires.

La experiencia, una característica fundamental para ser candidato en las próximas elecciones

Entre otro de los puntos fuertes que tendrían en cuenta los ciudadanos a la hora de emitir su voto en las próximas elecciones es la experiencia con la que debe contar el próximo referente a ser candidato.

Frente a ello, el 84,2% de los encuestados buscan que el líder opositor haya pasado por cargos de gestión, aunque a la hora de pensar en liderazgos, la opción de “lo nuevo” recibió más apoyo que “lo conocido”. “El 50,5% de los consultados cree que un ‘liderazgo nuevo’ es más importante, principalmente si se analiza el segmento joven de la sociedad (menores de 30 años)”.

encuesta 2.jpg

Por su parte, respecto a la pertenencia partidaria, casi dos de cada tres encuestados, es decir el 64,6%, consideran que el líder opositor debe tener “una identidad cercana al peronismo”, mientras que un 27,5% cree que debe ser de otro espacio político.

El informe de Synopsis indica que “la mayoría de los votantes de Massa (82%) favorecen un liderazgo de identidad peronista, pero es curioso observar que también la mayoría de los votantes desencantados de Javier Milei (76%) comparte esta preferencia”.

La intervención en la economía fue otro de los puntos que tuvo en cuenta la consultora para trazar el perfil del liderazgo: el 91% de los encuestados cree que el representante opositor debe estar inclinado a “intervenir en la economía para fomentar la producción nacional”, en lugar de un líder que “promueva la no intervención y la libertad económica”.

encuesta 3.jpg

En conclusión, los votantes que no eligen a La Libertad Avanza consideran que la figura que pueda enfrentar a la fuerza que comanda Milei debe ser preferentemente del interior del país, muy seguramente con experiencia en gestión, casi unánimemente alguien que tenga la idea de intervenir en la economía para favorecer la producción nacional, ligera tendencia que sea alguien que no haya liderado aún y alguien más cercano a la identidad peronista que a una identidad no peronista.