No sólo en C5N: las quejas contra el ajuste de la gente en los canales de televisión

Más tarde, en El Diario compartieron imágenes de situaciones similares, de ciudadanos preocupados por la situación económica, ocurridas en otros canales de televisión en los últimos días.

"No es a C5N. En realidad lo que están negando es que este hombre está angustiado, están negando que hay argentinos que la están pasando mal. Si no ven, si no escuchan a este hombre que estaba en la estación de servicio, ¿para quién van a gobernar?", señaló Daniela Ballester, conductora del ciclo.

Entonces explicó lo que está ocurriendo cuando un móvil de TV sale a la calle a buscar la opinión de los ciudadanos. "Hay otros canales que también por estas horas se encuentran con la Argentina sufriendo. No se encuentran con una Argentina que está contenta. Le sucedió a TN, le sucedió a La Nación +, porque en todos lados hay gente que tiene miedo y que no la quieren pasar peor", comentó.

A continuación, se mostraron dos situaciones que televisaron TN y LN+. En la primera, un automovilista que fue abordado en las calles del barrio porteño de Caballito aseguró estar "Como el orto, pero bien", a la consulta de la movilera del canal de noticias del Grupo Clarín.

En otro recorrido por las calles, una cronista de LN+ se acercó a un hombre que estaba ingresando a una estación de servicio a cargar combustible. "¿Quién está al aire? ¿Luis ? Luis querido, le mandamos un beso", preguntó el chofer cuando vio la cámara.

Acto seguido, se explayó dejando en claro su disconformidad con las políticas económicas del nuevo Gobierno. "Querían un cambio los argentinos, acá lo tienen. El cambio era esto, que el ajuste lo pague la gente, lo paguemos nosotros. El ajuste que prometió Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional. lo vamos a pagar nosotros. ¿Qué vamos a hacer Luis Novaresio?", advirtió.