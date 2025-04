"No es plata negra ni ilícita": la defensa de Edgardo Kueider tras ser detenido Paraguay

El exsenador se encuentra con prisión domiciliaria luego de que haya intentado ingresar al país vecino con u$s200 mil dólares no declarados. A su vez, negó haber recibido ese dinero a cambio de su voto por la Ley Bases. “No hay nada ilícito y todo va a salir a la luz”, remarcó.

El exsenador Edgardo Kueider intentó defenderse desde Paraguay este miércoles donde se encuentra detenido por haber ingresado a ese país con u$s200 mil dólares no declarados. "No es plata negra ni ilícita" , aseguró a la vez de negar haber recibido ese dinero a cambio de su voto por la Ley Bases aprobada en 2024. “No hay nada ilícito y todo va a salir a la luz”, agregó.

“No tenía plata negra, no hay plata ilícita en esto” , afirmó Kueider previo a explicar que los motivos que llevaron a acompañar el proyecto clave para el oficialismo fue la de evitar una crisis política "de un gobierno democrático recién asumido". “No hay otro motivo. Le acabo de decir por qué voté la ley de bases. No hay ningún pago”, subrayó.

En ese sentido, aseguró que "el kirchnerismo quería que caiga el gobierno, por eso me condenan a mí, porque yo impedí que se vote en contra esa ley y por ende caiga el gobierno; eso es lo que a mí no me van a perdonar del kirchnerismo”.

Ante la pregunta en concreto en una entrevista por Radio Mitre de ¿el gobierno le pagó por la Ley Bases?, Kueider fue enfático al responder: “No, hay otro motivo. ¿qué significa eso? No hay otro motivo. Le acabo de decir porque voté la Ley Bases y le acabo de aclarar que no hubo otro motivo para votarla. Solo la clara convicción de sostener un gobierno democrático recién asumido”.

“Esa plata no es producto de ninguna coima, no es plata negra ni ilícita como lo dije antes”, concluyó el exsenador aunque no pudo explicar el origen de ese dinero.