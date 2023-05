Nito Artaza: "Vemos que la Ciudad hace grandes negocios pero no para la clase media"

El actor y exsenador nacional Nito Artaza, que se lanzó como precandidato a jefe de Gobierno porteño, destacó que disputará el poder a Juntos por el Cambio : "Vemos que la Ciudad hace grandes negocios pero no para la clase media".

En el programa Right Now en C5N, con la conducción de Julieta Camaño, el radical opinó que "la Ciudad hace grandes emprendimientos inmobiliarios, grandes terrenos que se venden a un precio vil de 500 dólares el metro para lo que vale hoy la ciudad... pero para poderes adquisitivos muy altos no para la mayoría de las familias más pobres o la clase media".