Nik y una nueva fake news: criticó las inundaciones en el Conurbano con un video de Brasil

"En el Conurbano ya somos una mezcla de Vietnam, con Bombai, un poco de Haití y un cacho de Nigeria", escribió en su cuenta de X (ex-Twitter), junto a un video en el que un hombre traslada a otro en un carro en una calle comercial inundada, y luego el segundo cae al agua. Convenientemente, las imágenes no tenían audio.

Ya fuera por mala intención o por negligencia a la hora de corroborar la veracidad de lo que publica en una cuenta con más de 600 mil seguidores, Nik fue rápidamente desenmascarado por los usuarios, quienes le hicieron saber que estaba difundiendo información falsa.

La herramienta "Añadir contexto" de X permitió dejar al descubierto al engaño, ya que los internautas corrigieron la información y mostraron que el video original fue filmado en Barão de Duprat 206, en la zona céntrica de San Pablo, Brasil.

La aclaración de X (ex-Twitter) de que la publicación de Nik transmitía información falsa.

Pese a la notable cantidad de comentarios, el historietista no acusó recibo de la revelación de su fake news y no solo no emitió palabra al respecto sino que tampoco borró la publicación.

Nik, un abonado al repudio en las redes sociales

No es la primera vez que el ilustrador recurre a noticias falsas en sus comentarios políticos en las redes. En septiembre de 2023, en plena campaña presidencial, replicó un video de una presentación de Sergio Massa que contaba con una parte editada y recibió las críticas de los usuarios.

En su cuenta de Twitter, el creador de Gaturro compartió un video con marca de agua de una cuenta seguidora de Javier Milei, en el que, durante un acto en Rosario, un niño asegura ante Sergio Massa que votaría al candidato de La Libertad Avanza. Sin embargo, la voz no se correspondía con el movimiento de la boca del chico.

"Pobre Massa, le salió el tiro por la culata", escribió entonces el historietista, con varios emojis de risa. Ante esto, el conductor de Argenzuela citó su publicación para responderle.

"Parece que Nik no solo es un plagiador serial, ahora se dedica al canallesco arte de las fake news. Y las dos cosas las hace mal. Digamos todo. Miren los dos videos", escribió Rial, junto al video original, donde se escucha que el nene expresa que votará "a Sergio Massa". En aquel entonces, el dibujante eliminó el posteo.

Jorge Rial Nik septiembre 2023

Meses atrás, en noviembre de 2022, durante el primer partido de la Selección argentina ante Arabia Saudita en el Mundial de Qatar de ese año, que terminó con caída 2-1 para la Albiceleste, el dibujante apeló a una observación machista para criticar el rendimiento del equipo.

"Por favor, a De Paul sáquenle los botines que dicen 'Tini' y pónganle unos de verdad", escribió, en relación a la pareja que formaban en aquel entonces el mediocampista y la cantante. El comentario le granjeó, una vez más, el repudio de los internautas, quienes lo criticaron duramente.

Captura.PNG @Nikgaturro

Unos meses antes de eso, también se había visto envuelto en una polémica con tintes futboleros. Tras el fallecimiento de la reina Isabel II, el creador de Gaturro realizó en X una ilustración simbólica en el que aparecen Diego Maradona, la monarca británica y Lady Di en el cielo.

En el posteo se puede ver al astro del fútbol argentino que le consulta a la monarca "Hacemos un cabeza, jefa?" y le responde "Ok, Diegou", una publicación que fue tomada como una falta de respeto en las redes sociales.

Nik Reina Isabel

Además, Nik es frecuentemente acusado de plagio a humoristas y artistas en general para sus publicaciones. Un caso fue en ocasión del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, cuando publicó un mensaje que se volvió viral, pero era idéntico a uno de una revista británica, detalle que fue descubierto por internautas.

El sábado 5 de marzo de 2022, el creador de Gaturro subió una foto con la bandera de Ucrania ensangrentada y con la leyenda "No a la guerra. Fuerza Ucrania". Sin embargo, no fue necesario mucho tiempo para que los usuarios de X se dieran cuenta que se trataba de una copia idéntica a un diseño ya existente.

Tan solo dos días atrás, el último jueves, la revista británica The Economist había dedicado su número semanal al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania con una ilustración sospechosamente parecida.

Sin embargo, no se trata de la primera vez que Nik recurre a este tipo de estrategias para debatir sobre los temas de agenda. En 2021, en plena campaña de vacunación, acudió a una práctica parecida y "tomó prestada" la idea de un humorista brasileño para una de sus viñetas.