Nancy Pazos, en Duro de Domar: "El tema central es cómo llega el Gobierno económicamente"

"La persona que hoy es central como Cristina Kirchner, no sé si está pensando en quién va a ser el candidato, sino si entramos en default o no. ¡Esto no es joda! La situación con el FMI es muy compleja, la soga nos está atando acá y hay un día D: el 21. Si el FMI no afloja la guita, no hay plata para pagar", expuso la comunicadora.