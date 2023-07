Nancy Pazos: "A Bullrich la tienen que dejar caminando sola, porque se tropieza con un montón de temas"

En primera instancia, se refirió a la negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y aseguró que "nos van a perdonar varias cosas que obviamente no pudimos cumplir". "El Fondo pide devaluación, lisa y llanamente, y la resistencia de Sergio Massa y del Gobierno es contra eso" , explicó.

Respecto al actual ministro de Economía y candidato a presidente, adelantó que "este sábado se estrena el "Massa móvil" con una caravana en La Matanza".

"Ustedes vieron que la boleta de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires tiene muy resaltado a Diego Santilli. Parece que Axel (Kicillof) quiere algo parecido", contó sobre el gobernador y candidato a la reelección.

Entonces reveló el motivo por el que Kicillof realizó este pedido. "Pidió resaltarse porque aparece muy atrás en la boleta", explicó y luego sostuvo que "aunque ya están impresas, si uno mira bien la boleta va a notar que también está resaltada la figura de Axel Kicillof".

"El gran tema es qué es lo que sucede en Juntos por el Cambio, la interna que todos estamos esperando. La verdad es que Horacio y compañía están agrandados, porque cada paso que da Pato (Bullrich), una cagada. Sólo la tienen que dejar caminar sola, porque se está tropezando con un montón de temas", sostuvo.

Por último, la periodista mencionó también lo ocurrido con el precandidato a jefe de Gobierno porteño, Roberto García Moritán y señaló que "es un genio del marketing". "Vi unas encuestas de la Ciudad de Buenos Aires y no podía creer que tuviera más de 1. Tiene 3, 4 puntos. Para García Moritán es bueno, no tiene ni partido arriba, no tiene estructura política", indicó.

"Él viene llamando la atención de un montón de maneras y en la Ciudad de Buenos Aires, lamentablemente es así. Tenés que aparecer en los sets de televisión para ser candidato", concluyó.