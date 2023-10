Moreno: denuncian a candidata de Javier Milei por ejercer la medicina sin matricula

Luego de varios casos de mala praxis, diagnósticos erróneos y medicamentos mal recetados, los vecinos pudieron corroborar que Vera, quien decía ser médica, no figuraba en el registro de matrículas médicas. Según se informó, la mujer atendía a los vecinos en Moreno y firmaba con el sello de otro médico.

C5N se acercó a la localidad ubicada en el oeste del conurbano bonaerense y habló con distintas mujeres que dieron su testimonio. Ramona, una mujer mayor, contó que acudió a una posta sanitaria donde atendía Vera a colocarse la vacuna contra el coronavirus. A realizarle la aplicación, con la aguja le tocaron el tendón generándole un profundo dolor en su brazo. "Estoy con kinesiología por el dolor del tendón. No puedo levantar el brazo. Lo tengo inmóvil", comentó la mujer.

Emilse contó que llevó a su hijo a realizarse una aptitud física. En el lugar le realizan un electrocardiograma al niño de 8 años. Con los resultados, Vera llamó a la madre aparte y le dijo que el resultado había salido mal por lo que debía llevar al niño a un hospital de alta complejidad.

"Cuando lo llevo por mi cuenta al Hospital Posadas y le hice todos los estudios al nene y estaba todo bien. No tenía nada. Mi nene es sano, pero Andrea Vera me dice que mi nene estaba mal del corazón. Me dieron un electro sin sello, ni firma ni nada", narró la mujer. "Yo pensé que iba a hacer el bien para los chicos y al final es una farsa política", agregó.

Otra mujer contó que le sucedió exactamente lo mismo con su hijo y aseguró que son muchos los casos similares pero que hay muchas personas que tienen miedo de denunciar. "Un montón de gente se atendió con ella porque era gratis. Lo hacía por campaña política para ganar votos. Eso es lo que hace", expresó.

Según contaron las distintas mujeres, Vera fue llevada al barrio por Jorge "Pol" Almada, ex Tesorero del Consejo Escolar de Moreno durante la gestión del exintendente Walter Festa, que fue denunciado por fraude a la administración pública.

Vera Villaruel

Quién es Andrea Vera

Andrea Vera es hija del dirigente Ramón "el nene" Vera, quien fue candidato a intendente en la localidad representando al peronismo. En sus redes sociales Andrea se presentaba como médica y solía denunciar la falta de turnos en un hospital de Moreno para criticar a la gestión de la intendenta Mariel Fernández a la par de mostrar sus acciones médicas solidarias.

Entre las historias destacadas de su Instagram compartió un video donde se ve a su agrupación "Jóvenes Republicanos" vandalizando la estación de subte Rodolfo Walsh con carteles que tratan al periodista asesinado por la última dictadura como un “asesino”.

Al igual que lo que sostiene la fórmula presidencial de La Libertad Avanza, para Vera, la Memoria, la Verdad y la Justicia deberían ser “completas” abonando a la teoría de los dos demonios.

La mujer tiene 29 años y reivindica a figuras como Julio Argentino Roca, Ronald Reagan y Donald Trump que están colgados allí.