Monzó calificó a Milei como "un dictador" y reconoció que votaría a Massa en un eventual balotaje

"No conoce las instituciones, no las va a respetar. Milei tiene una actitud adolescente de la política, de no entender que el otro existe y está representado y vivimos en un sistema democrático. Tengo muchas dudas sobre él", advirtió el hombre nacido en Carlos Tejedor, durante una entrevista en Radio Con Vos.

El expresidente de la Cámara baja advirtió que "si gana Milei, se rompe Juntos por el Cambio, el peronismo y todo lo que conocemos" y consideró que en ese caso se terminaría el esquema político que preponderó desde 2003 en adelante, en el que "nos ha llevado puesta la polarización porteña de los últimos 20 años, el antagonismo kirchnerismo-macrismo".

Emilio Monzó en El fin de la Metafora - Parte 01

"Los extremos se terminan y van a tener mucho costo los que se posicionen en ese lugar. El espacio de centro se va a encontrar después de la elección. Algunos dicen que el péndulo, si gana Milei y fracasa, se va al otro extremo. Para mí queda abrazado en el medio", expresó.

El diputado de Juntos por el Cambio indicó que en un eventual balotaje "siempre voy a estar al centro. Voy a estar con quien proponga acercarse al centro", en una evidente alusión a Massa.

"Voy a ser solidario con el que venga al centro. Si nos quedamos a la extrema derecha o extrema izquierda, no voy a estar. Si Massa está con el kirchnerismo, no voy a estar", concluyó.