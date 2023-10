Milei reveló una conversación con Macri sobre el futuro político de Boca

Javier Milei no descartó una alianza con Mauricio Macri y sectores del PRO.

"Si nosotros ganamos, se va a romper el sistema político como existe hoy. Juntos por el Cambio y el peronismo, tal como lo conocemos, no van a existir más. Va a haber un reordenamiento entre los que adherimos a las ideas de la libertad y los colectivistas", analizó Milei.

Durante una entrevista que brindó al canal A24 este martes, adelantó que "todos aquellos que quieran sumarse a estas ideas son bienvenidos. Sumaría peronistas como sumaría también gente del PRO que es rescatable, además de Mauricio Macri. Tuve una charla con él", expresó.

"De fútbol no creo que hayan hablado", bromeó el periodista Esteban Trebucq. "No te creas. No te olvides que hay elecciones en Boca", respondió Milei. De esta manera, deslizó que sigue de cerca la política del club, en la que el expresidente está muy activo este año.

Los comicios aún no tienen fecha exacta pero se celebrarían en diciembre. Macri respalda al candidato opositor Andrés Ibarra y aseguró que, si gana, formará parte de la Comisión Directiva.

Javier Milei quiere a Mauricio Macri en su gobierno

Durante la entrevista de este martes, Javier Milei contó que "siempre" tiene conversaciones sobre temas de economía con el expresidente Mauricio Macri. "Las nociones que tiene son suficientes como para entender la naturaleza de los problemas", destacó.

Esta no es la primera vez que el candidato de La Libertad Avanza se refiere a una posible alianza con Macri en caso de ganar las elecciones. En agosto pasado adelantó que, si resulta electo, planea sumarlo "con un rol destacado como representante de Argentina".

"Yo creo que tendría un rol destacado como representante de Argentina. Por encima de canciller. Habría que crear la figura", manifestó Milei. Agregó que el líder de Juntos por el Cambio lo sorprendió "gratamente" por su costado humano ya que en sus recientes charlas no solo le preguntó por cuestiones de la economía.