Mauricio Macri confirmó que será candidato en las próximas elecciones de Boca

Macri en el lanzamiento de Andrés Ibarra como candidato en Boca: "Me gustaría que dirijan Palermo y Tevez"

El expresidente del conjunto xeneize aseguró que acompañará en la comisión directiva. “Sí sí. Donde me pongan voy a estar. Es un momento para poner el hombro. Estamos muy tristes con este presente de Boca, no tanto por lo deportivo sino por lo que rodea a la institución”, respondió Macri en una entrevista a La Nación +.

“Estamos muy tristes con este presente de Boca. No tanto por lo deportivo, sino por lo que genera y rodea a una institución que me llevó mucho tiempo y de pelearme con mucha gente que después me amigué”, aseguró Macri durante la gala de lanzamiento del candidato Ibarra.

Consultado por la actual gestión de Juan Román Riquelme, el expresidente de la Nación lo señaló “en el Boca actual, hay autoritarismo”. “Hay falta de trabajo y armonía entre los jugadores, el cuerpo técnico, los empleados del club. Todo eso se ve y se siente cada vez más domingo a domingo. Creo que es una visión equivocada y me duele como hincha de Boca. Siempre trabajé para que Boca esté por encima de todo y modifiqué el estatuto para que nadie se sienta dueño del club. Hay que volver a ser competitivos y sacar jugadores de las inferiores e inculcarles la mística del club”, arremetió.

Cuándo serán las elecciones Las elecciones en Boca

Las elecciones hasta ahora no tienen fecha definida, pero se estima que serán en diciembre. En las últimas en 2019, la lista encabezada por Jorge Amor Ameal, Mario Pergolini (renunció a principios de 2021) y Juan Román Riquelme se impuso de manera holgada a las de Christian Gribaudo y Juan Carlos Crespi, apadrinados por el saliente Daniel Angelici.

En aquella oportunidad, "Identidad Xeneize" sacó el 52,9% de los votos, mientras que “La mitad + Vos”, que era la lista macrista, obtuvo el 30,6%.

Para las elecciones de fin de año, Riquelme lanzó recientemente agrupación propia “Soy Bostero” y se debate en ir a la reelección con Ameal como presidente o directamente tomar la batuta.

Otro que anunció que jugará en los comicios es el propio Mario Pergolini, la semana pasada.