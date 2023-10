Javier Milei reveló quién fue el gran perdedor del debate: "Por escándalo"

Ante la consulta de Lautaro Maislin sobre quién había sido el perdedor o perdedora, Milei fue contundente. "Bullrich, por escándalo. No pudo concretar ninguna propuesta, no pudo justificar nada y cada vez que se le preguntó algo, hizo agua", afirmó.

"La vi muy, muy floja. Nunca explicó cómo piensa bajar la inflación y tres veces esquivó la pregunta del problema de las Leliq, que es la emisión futura que es inflación. Y frente a eso, le di una tercera oportunidad y la desaprovechó con una grosería", argumentó.

Milei también analizó el cruce que tuvo con el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, respecto a sus agresiones al papa Francisco. "Primero, yo en ese momento no hacía política. Segundo, si me equivoqué, no tengo problema en admitirlo y en pedir perdón, y así lo hice en el debate. Somos humanos", sostuvo.

El economista minimizó los dichos de la candidata del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, quien lo acusó de ser "un gatito mimoso del poder". "Me parece una linda chicana, pero que no se condice con los hechos. Si no, preguntale a (Eduardo) Eurnekian cómo está con el contrato de los DNI", concluyó.

El candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, dijo que Juntos por el Cambio es "parte del fracaso" y, al contestar una pregunta de la postulante Patricia Bullrich, señaló que "(Luis) Barrionuevo es casta y vos sos más casta que él".

"Milei, dijiste que no se puede hacer un nuevo país con los mismos de siempre, y te aliaste a Luis Barrionuevo. ¿Qué vas a hacer con él?, ¿ con él vas a cambiar la Argentina?", le consultó la candidata de Juntos por el Cambio.

El economista planteó con humor: "¿Sabés qué, Bullrich? Barrionuevo es casta, y vos sos más casta que Barrionuevo. ¿Y sabés qué? Vos hacés mucha pompa de que cambiaste, pero ¿acaso seguís siendo montonera, tira bombas?", apuntó.

Y continuó: "No, te honrás de cambiar. Bueno, nosotros vemos un problema enorme en el mercado laboral, queremos avanzar hacia un modelo de seguro de desempleo, hacia una economía liberal, y todos los que se quieran sumar a la revolución liberal para que Argentina sea potencia en 35 años están bienvenidos".

señaló el economista en relación a Juntos por el Cambio."Obviamente tu partido, que hace alarde de bloquear todo el tiempo, son parte del fracaso",