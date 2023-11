Milei habló sobre su futuro ministro de Economía: "Está elegido por mí"

En tal sentido, marcó que pretende contar con funcionarios en su gobierno que solucionen inconvenientes. "No me importa de dónde vienen. Lo que me importa es 'tengo este problema, ¿vos lo podés resolver? Necesito resolver este problema, soluciones'", expresó el líder de La Libertad Avanza.

También apuntó hacia el Índice de Precios al Consumidor: "Las bombas que dejaron plantadas estoy confiado que las podemos desactivar, tenemos plantada una hiperinflación. A lo largo de este gobierno se cometieron desmadres monetarios. La política monetaria tiene un rezago de 18 a 24 meses. Es decir, aún cuando vos cortaras hoy la emisión, la inflación va a seguir por 18 o 24 meses".