Milei dio marcha atrás con sus propuestas y Massa lo cruzó: "O mentiste antes o mentís ahora"

En el bloque de economía del debate presidencial, Javier Milei dio marcha atrás con sus propuestas y Sergio Massa no se lo dejó pasar: "O mentiste antes o mentís ahora".

Ante esa serie de preguntas, el candidato libertario intentó defenderse alegando que los "ustedes mintieron con los subsidios" y luego, sorpresivamente, dejó de lado la motosierra indicó: "No vamos a tocar la tarifa, vamos a dejar que la economía se recupere y después vamos a poder pagar los subsidios".

Milei sí ratificó su propuesta de eliminar el Banco Central porque dijo que "es la maquinita, voy a terminar inflación porque es con lo que nos roban a nosotros".

Enseguida se desligó de una presunta privatización de Vaca Muerta e indicó que "no me tengo que meter porque es una cuestión provincial". A la misma vez, ironizó sobre la frase de la privatización de los ríos y mares y le respondió: "No sabés extrapolar ejemplos de una charla de economía".