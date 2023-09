Milei anticipó quíen será el encargado de cerrar el Banco Central en caso de ganar las elecciones 

Ocampo trabaja como profesor de Finanzas e Historia del CEMA y es investigador asociado del Center for Strategic and International Studies (CSIS), un think tank de EEUU.

“Está feliz de la vida”, expresó el líder libertario para luego dar detalles de cuales serían sus primeros actos económicos en caso de llegar a la presidencia.

Habrá que “desarmar las Leliqs y desarmar la base (monetaria), que te puede demandar tres meses y lo que tiene que ver con la base (monetaria) demanda más tiempo, porque tiene que ver con las transacciones que vos haces”, detalló.

Milei habló sobre su relación con Mauricio Macri

En la misma entrevista, el libertario se pronunció sobre su vínculo con el expresidente Mauricio Macri y confirmó que la última vez que hablaron fue el día de las PASO. "Me felicitó", señaló.

"Me parece que es alguien valioso, como para escuchar. Él conmigo ha sido muy generoso, me ha ayudado en términos de consejos, de recomendaciones", confesó. Para luego agregar: "Yo lo escucharía a Macri, ¿por qué no?, él ya estuvo aquí, ya sabe que es pasar por todo esto. Me parece que uno no debería desaprovechar estas experiencias".