Milagro Sala criticó a Morales: "Quieren verme morir de a poco"

Según explicó Sala, los fiscales Miguel Rivas, Sergio Lello Sánchez y Gustavo Arraya consideraron que el informe médico que presentó en su momento ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia no mencionó los problemas de salud que padece.

"La ilusión de Morales es que vuelva a la cárcel. Quieren verme morir de a poco. No le deseo a nadie este atropello", sostuvo en declaraciones a la AM 750. También hizo responsables de su salud "a los fiscales serviles a Morales, quien expresó en varios medios que los va a instruir para que me lleven a la cárcel nuevamente".

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que evaluó el caso de Sala, se manifestó a favor de evitar todo daño irreparable a su "vida e integridad", por lo que solicitó que se garantizara que no volvería a ser alojada en un centro penitenciario.

La dirigente social detalló que padece problemas renales y una trombosis en una de sus piernas, y sostuvo que su condición "está empeorando cada vez más".

"Tengo derecho a opinar sobre lo que pasa en mi querida provincia. No puede ser que me tengan en un frasco encerrada, sin que diga nada y llorando. Todo esto me perjudica psicológicamente", afirmó.

Sala le pidió al presidente Alberto Fernández "parar con estas locuras" de Morales, quien actualmente es compañero de fórmula presidencial del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dentro de la interna de Juntos por el Cambio.