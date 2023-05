Melella votó en Río Grande y criticó a la oposición: "Las elecciones se ganan en las urnas y no en la Justicia"

El actual gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, quien buscará la reelección con el Frente Unidos Hacemos Futuro, emitió su voto esta mañana y criticó a la oposición al asegurar que "las elecciones se ganan en las urnas y no en la Justicia".

A su vez, en diálogo exclusivo con C5N , se refirió al fallo de la Corte Suprema que suspendió las elecciones en San Juan y Tucuman: " Es triste que intervenga de la forma que lo hizo en una cuestión provincial interna y que lo haga tan sobre la fecha. Me parece un gran despropósito".

En un mañana muy fría con 3° en la provincia fueguina, el gobernador completó el protocolo de votación y entró al cuarto oscuro a emitir su voto a las 8.30 en el Centro Polivalente de Arte de Río Grande.

Posterior a ello, Melella espera que la jornada electoral "sea en paz y todos los fueguinos votemos a quien mejor creamos que sea nuestro candidato". A su vez, detalló que recibió llamados de "todos los referentes nacionales, incluso de otros espacios al nuestro" donde les "han hecho llegar los saludos y los mejores deseos”.

En referencia a la política nacional, el gobernador asegura no creer en la grita: "Yo creo que es el negocio de unos pocos, que le sirve a unos pocos, no a nosotros. En Tierra del fuego no hay grieta, ustedes lo ven en la lista de legisladores que tenemos de Forja, radicales, peronistas, independientes, porque es la unidad de los fueguinos”.

Luego deseó que luego que se lleve a cabo las elecciones provinciales la provincia sea "la misma, una Tierra del Fuego que siga creciendo, todos lo vemos. Hemos recuperado empleo y tenemos que seguir recuperándolo, tenemos que lograr que todos nuestros pibes y pibas puedan desarrollar seguir viviendo en paz”.

Dónde voto en Tierra del Fuego: consultar el padrón electoral

El Padrón Electoral para averiguar dónde tenés que votar ya está disponible. Tenés que ingresar a la web del Poder Judicial de la Provincia de Tierra del Fuego y necesitarás el número de documento y el género que figure en el mismo. Con ambos datos, obtendrás el establecimiento en el que te toca votar, el número de mesa y el número de órden.

Elecciones en Tierra del Fuego: cuáles son los documentos válidos para votar

Todos los documentos son válidos para votar. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que deberás presentar con el que figura en el Padrón Electoral o con una versión siguiente. En caso de asistir con un documento anterior, las autoridades de mesa no te permitirán ejercer tu derecho cívico. Los documentos válidos para votar son: