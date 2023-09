Melconian presentó su plan económico y se emocionó: "Argentina tiene solución"

"Ya tengo los huevos al plato de los jóvenes que se van y toda esa historia(...) estamos laburando, nos vamos a romper el orto y si tenemos la suerte vamos a arrancar con esto y si arreglamos algo después te devolvés para tu casa y se terminó. Esa es la historia. Tan difícil es este quilombo", destacó el economista en una entrevista por Neura Media con Alejandro Fantino.

Para luego, visiblemente emocionado, remarcar: "Y si se quieren sumar y meter los garfios acá, vengan a meterlos. Siempre con equilibrio general. Y para cuarenta y pico millones de argentinos. No rompan los huevos, ni con presión, ni con lobby, ni con un carajo. Y esto tiene solución, hay que decirle a los pendejos. Tiene solución. Todo eso que te están escuchando, tiene solución. Si esto no tuviera solución, ni en pedo vengo a quemarme acá. Me hago el boludo, me voy a Miami y me dejó de hinchar las pelotas”.

Para Carlos Melconian, "la dolarización está a punto de archivarse"

El eventual ministro de Economía de Patricia Bullrich cuestionó la propuesta de Javier Milei y adelantó que analiza un posible "desdoblamiento cambiario".

"Yo creo que está a punto de archivarse ese proceso porque sus propios ideólogos se están dando cuenta que no va. Están detrás profesionales muy competentes como Roque Fernández y Carlos Rodríguez que entienden y muy bien lo que está pasando y se están corriendo de estas opciones", consideró.

"Hay propuestas que requieren una licuación feroz, no una inflación, una licuación. O requieren patear los pasivos del Banco Central, o requieren que alguien venga con una varita mágica y dolarice los depósitos", explicó en diálogo con Radio Rivadavia.

El economista de Juntos por el Cambio reveló que su equipo estudia un "desdoblamiento" como alternativa de transición. De esta manera se instalaría un régimen bimonetario con "convivencia del peso y del dólar", pero "no es un tipo de cambio libre y flotante", remarcó.