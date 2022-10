Melconian confirmó que el FMI le prestó la plata a Macri para ganar la elección de 2019

El expresidente del Banco Nación, rol que ocupó entre diciembre de 2015 y enero de 2017, aclaró cómo era su vínculo con Macri: "Tuve mejor relación después de mi año de gestión, digamos que estando afuera era mejor que adentro". Y enseguida reveló una charla que mantuvieron: "Él me consultaba bastante y una vez me preguntó mi opinión sobre el acuerdo. Le dije que perdía la elección y él me respondió 'no, si me están dando la plata para ganar la elección'".

Tras esta declaración en el Centro de Estudios para el Desarrollo (CDE), Melconian siguió con los detalles de aquella conversación de 2018, en la cual Macri le habría ofrecido ser ministro de Economía: "Le dije que le estaban imponiendo un programa. El me respondió: 'Tenés que ser ministro'. ¿De este programa? No. Porque un ministro sentado con un presidente y con Lipton sentado al lado, toma mate, ¿qué voy a hacer como ministro si el programa lo arman ellos?".

https://twitter.com/SergioChouza/status/1586724346659217409 Esta conferencia de Melconian es del viernes.

Miren esto, por favor. pic.twitter.com/AEVlDipbqL — Sergio Chouza (@SergioChouza) October 30, 2022

Macri, de cara a las elecciones de 2023

El exmandatario Mauricio Macri indicó que si Juntos por el Cambio se impone en la votación del año que viene, habrá un "giro violento" en la política: privatizaciones, ajuste, reforma laboral y también previsional.

En el marco de la presentación de su libro, titulado Para qué, Macri remarcó que "tenemos que llevar el cambio a cabo. No es un slogan, un discursito y tenemos que estar convencidos de lo que hay que hacer".