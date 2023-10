Mayra Mendoza: "No hay posibilidad de encontrar algo racional en Milei o Bullrich"

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza , criticó a los competidores del ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa , en las próximas elecciones de octubre: "No hay posibilidad de encontrar algo racional en Milei o Bullrich".

En el programa Right Now en C5N, con la conducción de Julieta Camaño, la jefa comunal, que va por su segundo mandato, remarcó: "En estos políticos no hay más que odio y todavía nos cuesta recuperarnos de estos hechos que vivió la Argentina, en materia de la violación de los Derechos Humanos, pero afortunadamente hay consensos".