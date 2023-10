Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Javier Milei condenaron el ataque a Israel

Por eso, la líder del PRO, Patricia Bullrich, expresó: “Otra vez el terrorismo está atacando masivamente a la población en Israel. Por aire, por tierra y por mar, el país se encuentra bajo una ola de condenables atentados”.

Patricia Bullrich Captura de pantalla

Y agregó: “La Argentina debe sumar ya mismo su repudio a este ataque indiscriminado. Mi corazón está con todos los israelíes que sufren este bombardeo cobarde. Los violentos jamás van a ganar”.

Por su parte, el líder libertario, Javier Milei, expresó en su cuenta de Twitter. “Mi más total y absoluta solidaridad para con Israel y su pleno derecho a defenderse del terrorismo”.

Milei Captura de pantalla

Por su parte, Mauricio Macri se expresó: "Condeno enérgicamente los ataques terroristas perpetrados por Hamas desde la Franja de Gaza contra soldados y población civil israelí. Mi solidaridad está con el pueblo de Israel en estas horas de dolor.

Macri Captura de pantalla

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró "estamos en guerra"

"Ciudadanos de Israel. Estamos en guerra, no una operación, no una escalada, en guerra", expresó el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mediante un video publicado en su cuenta de Twitter. Además, añadió que “nuestro enemigo pagará un precio hasta ahora no conocido".