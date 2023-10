Massa le pidió a Javier Milei que le pida perdón al Papa por sus agravios

El economista aseguró que sus "afirmaciones fueron en un contexto en el que no estaba en política". "Si me equivoco no tengo problema en decir que estoy arrepentido por eso. Dije que si el Papa quería venir (a la Argentina) se lo iba a respetar como jefe de Estado y líder de la Iglesia católica", contestó Milei a la consulta candidato oficialista, quien le había solicitado que pida perdón a los fieles por sus "ofensas" al Papa.