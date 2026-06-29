29 de junio de 2026 Inicio
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Más distancia entre Javier Milei y Lula da Silva: recibió al hijo de Bolsonaro, candidato a presidente de Brasil

El mandatario recibió este lunes a Flavio Bolsonaro, principal rival del actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de octubre próximo, en la previa de la cumbre de presidentes del Mercosur, que se hará este martes en Paraguay.

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Javier Milei y Flavio Bolsonaro.

Javier Milei y Flavio Bolsonaro.

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El presidente Javier Milei recibió este lunes a Flavio Bolsonaro, hijo del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro y principal rival del actual jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva, en las elecciones de octubre próximo, en la previa de la cumbre de presidentes del Mercosur, que se celebra este martes en Paraguay.

Javier Milei, actual líder libertario y presidente de Argentina.
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Ambos posaron en una foto publicada en la cuenta Oficina del Presidente, en la que se ve al libertario con el mameluco de YPF. Así, el Presidente vuelve a tomar distancia de Lula, con quien se cruzaría en Luque, cerca de Asunción, en el encuentro de mandatarios del mercado común.

Milei y el líder del PT mantienen diferencias marcadas no solo en lo que respecta al rol que debería ocupar el Mercosur sino también sobre la relación de Latinoamérica con Estados Unidos, entre otros temas.

Las diferencias entre el mandatario argentino y su par brasileño se arrastran desde la campaña electoral y se profundizaron en los primeros meses de gestión, con choques discursivos y señales de distanciamiento político que impactan en la dinámica regional.

Esta cumbre del Mercosur se dividirá entre los países que impulsan una mayor integración y acuerdos comerciales ampliados y aquellos que, como Argentina, insisten en revisar el funcionamiento del bloque y avanzar hacia esquemas más flexibles.

La visita de Flavio Bolsonaro a Argentina

El primogénito de los hijos de Jair Bolsonaro llegó al país para participar de la Conferencia de Presidentes de América Latina, organizada por la Israel Allies Foundation (IAF), en colaboración con American Friends of the Isaac Accords (AFOIA), en la que esperan a Milei para este lunes a la noche.

Sin embargo, el principal objetivo ya está cumplido: tener su foto con Milei como muestra de apoyo del libertario de cara a las elecciones.

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