Martín Lousteau: "Los cuatro diputados que votaron a favor del veto del Gobierno son traidores al radicalismo"

Agregó: "Son los mismos que o se ausentaron o se abstuvieron, por lo que están en otro espacio político, están con el Gobierno", enfatizó. Además, recordó el voto en contra de la movilidad jubilatoria.

En su rol de presidente del partido radical aseguró que "esos 4 diputados que dos veces votaron en contra de lo que dice nuestra plataforma tienen que estar afuera" de la UCR. Pidió dar "señales claras a los que traicionaron" a los argentinos.

Asimismo, criticó la gestión nacional que encabeza Javier Milei: "Es un presidente que va contra los jubilados, contra la salud y educación pública, que hostiga a los artistas, a la comunidad LGBTQ+".

Habló de un sentimiento de " decepción y frustración" en relación a los representantes de las provincias de Córdoba, Tucumán, Misiones y Neuquén, en la sesión de este miércoles en la Cámara Baja: "Hay diputados que han sido elegidos defendiendo determinadas cuestiones como la educación pública y que ya sea por prebendas o presiones del Gobierno, se dan vuelta y votan en contra de la educación universitaria".

Aclaró que lo que sucedió en el Congreso "es muy triste" ver eso y agregó: "Me parece que es la peor de las castas, aquellos que por estar un poco más cómodos o no recibir hostigamientos de parte de los troles". Aseguró que son quienes no quieren ser "apuntados por Milei", o por "prebendas personales del Gobierno".

Además, habló de lo positivo de una sociedad movilizada y que van a volver a insistir en el financiamiento en el presupuesto. "No se trata sólo de la universidad, de la educación, sino de un montón de gente que la está pasando mal y un gobierno que no toma nota de eso", sostuvo.