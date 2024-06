Martín Lousteau explicó por qué dio quórum y advirtió que "hubo algunos que se llevaron cosas"

“Si no daba quórum, era la chance de darle una semana más a los que negocian cosas para llevarse cosas y después sentarse a la semana siguiente. El no quórum, en general, es dilatar. Y lo vimos", argumento Lousteau.

Para luego detallar: “Hubo algunos que no dieron quórum, pero a la hora de votar la ley, te levantaste y te fuiste. Lo que hubo en todo este proceso de amagues es que algunos se llevaron cosas. Entonces, no dar quórum es darle las llaves a algunos para seguir negociando prebendas”.

martin lousteau senado Martín Lousteau explicó por qué habilitó el quórum en el senado para el tratamiento de la Ley Bases. Ignacio Petunchi

El legislador defendió, en una entrevista en Radio Con Vos, su postura dentro del recinto donde votó en contra de la Ley Bases en general y en algunos artículos en particular. “Yo tenía un dictamen, una reforma de la ley y me parece que me corresponde debatir las cosas, no estoy para obstaculizar, estoy para tratar de mejorar lo que hay”, explicó.

Acerca de las diferencias que puedan llegar a existir dentro de su bloque, donde fue el único legislador que no acompañó el proyecto del oficialismo, Lousteau detalló que “hay un montón de radicales que no son diputados y senadores y están en contra de la ley. No hay un solo radicalismo. Después creo que lo que pasa hoy por hoy es que no hay una mesa de debate. Está constando mucho generarla”.

“Yo cuando miro las leyes las miro distintas, porque las miro en el contexto en el que estamos viviendo", señaló en el mismo sentido el senador. Quien alertó por la situación actual del país: "Veo una recesión monumental de la cual es muy difícil encontrar motores para salir, veo caída del 33% de las jubilaciones en promedio, caída de 21% en los salarios el RIPTE".

Ley Bases: el oficialismo se negó a incorporar dos títulos propuestos por Martín Lousteau sobre el financiamiento educativo

Un inesperado escándalo se desató sobre el final de la votación en particular de la Ley Bases cuando Martín Lousteau pidió una moción para incorporar dos títulos referidos al financiamiento educativo. El oficialismo se negó a darle curso y todo desembocó en una extensa discusión que terminó en fuertes cruces entre los senadores José Mayans, Juliana Di Tullio, Bartolomé Abdala y la presidenta de la cámara, Victoria Villarruel.

Luego de que se votara el Título IX y el artículo sobre el tabaco, el jefe de bloque de la Unión Cívica Radical pidió la palabra para hacer una moción en los términos del artículo 139 del reglamento del Senado. El líder de la UCR buscaba meter dos títulos que estaban en su dictamen de minoría y que trataban sobre la emergencia presupuestaria del sistema universitaria y sobre el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

"Una ley Bases no puede no tener educación. El Gobierno piensa que resolvió el problema", arrancó durante su alocución Lousteau, quien pidió que se vote por medios electrónicos y de forma nominal. Sin embargo, Abdala rechazó el pedido y desató un escándalo que atrasó el tratamiento del último título del dictamen de mayoría.

En un primer lugar, Villarruel dio lugar a la votación, pero luego se retractó bajo el argumento de que se estaba tratando el dictamen de mayoría, la ley ya estaba aprobada en general y no había lugar para hacer incorporaciones de último momento. Esto generó una larga pelea en la que también se metieron los senadores de Unión por la Patria.