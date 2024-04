Martín Goerling, tras el aumento de los senadores: "Fue vertiginoso y totalmente fuera de lugar"

En ese sentido, aseguró que "desde mi bloque no acompañamos el proyecto, no lo firmamos en labor parlamentaria para tratar sobre tablas y no voté en el recinto" y explicó que la iniciativa contó "con la firma de todos los bloques, menos el nuestro".

"Nos convocan a los del PRO, nosotros dijimos que no íbamos a acompañar, nos pareció una barbaridad y no lo firmamos. Pero se pusieron de acuerdo y lo llevaron igual al recinto y también decidieron votarlo a mano alzada y en forma rápida. Pedimos que se haga nominalmente y nos dijeron que no", detalló.

Senadores votaron a mano alzada un aumento de sueldo

Además, se defendió de las críticas y sostuvo: "Nos están acusando de 'si pedimos la palabra o no', pero aunque hubiésemos pedido la palabra, tenían la mayoría y se hubiese aprobado igual". Entonces reconoció que "hay una indignación muy grande por parte de la sociedad".

El senador misionero indicó que, tras la votación, "presenté una nota pidiendo que ese incremento que se votó no me lo apliquen a mi, pero me dijeron que no se puede", por lo que tomó una decisión: "Voy a donar ese incremento a entidades de bien público de mi provincia, eso es lo que pudimos hacer".

Sin embargo, para Goerling, "la discusión salarial de los legisladores hay que darla". "Pero hay que darla de cara a la sociedad no de la forma en que se dio: firmando una resolución, tratando sobre tablas, con la manito escondida, cosa que nadie se de cuenta y aplicar tremendo aumento", justificó.

Entonces, consultado acerca del aumento de sueldo y presupuesto de algunos funcionarios del Gobierno, indicó: "Me parece que congelar el aumento de los legisladores y no a los demás miembros del Poder Ejecutivo y Judicial tampoco es justo".