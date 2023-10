Marra dijo que los porteños "no están preocupados por los espacios verdes" y cortó una entrevista

El candidato a jefe de Gobierno por La Libertad Avanza, Ramiro Marra, consideró hoy que los porteños "no están preocupados por los espacios verdes" y se negó a bridar opiniones sobre el cambio climático porque no es "un especialista en el tema", durante una entrevista que decidió interrumpir de forma abrupta porque "no era la idea" hablar sobre esas problemáticas ambientales.