Marcelo Longobardi acusó a Macri de haberlo agredido por WhatsApp

El periodista Marcelo Longobardi reveló este viernes que el expresidente Mauricio Macri lo "agredió" por WhatsApp y criticó al fundador del PRO por no concederle entrevistas. Lo hizo durante una nota que le estaba haciendo al diputado Hernán Lombardi en su programa en Radio Rivadavia.

"¿Por qué crees que Macri no quiere hablar conmigo?", le preguntó Longobardi a Lombardi. El diputado dijo de no estar enterado del tema, pero el periodista rápidamente lo cortó: "No te enterás por mi, vos pediste salir al aire en nombre de Macri".