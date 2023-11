Malena Galmarini salió a responderle con todo a María Eugenia Vidal: "Mentirosa y desagradecida"

La titular de Aysa, Malena Galmarini, apuntó contra María Eugenia Vidal al tildarla de "mentirosa y desagradecida" luego de que la ex gobernadora bonaerense señaló que el ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria, Sergio Massa, "es igual de kirchnerista" que Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Axel Kicillof.

"Ex Jefe de Gabinete de Cristina Kirchner. Ex Presidente de la Cámara de Diputados de Alberto Fernández. Actual ministro de Economía de Alberto Fernández", enumeró a modo de crítica la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires en sus redes sociales.

La dirigente del PRO utilizó para su publicación una placa que resalta los dichos del titular del Palacio de Hacienda, quien aseguró que no es kirchnerista sino del Frente Renovador.

"Responsable del dólar a $1.000 y la inflación del 138%. Sergio Massa es igual de kirchnerista que Cristina, Alberto y Axel", continuó Vidal.

El tuit generó la rápida reacción de Galmarini en la red social X (antes Twitter), quien optó por replicar el modelo de tuit redactado por la diputada y realizó un repaso por sus cargos: "Mariu. Heidi. Leona. Porteña. Bonaerense. Porteña, otra vez".

le endilgó además que "cerró escuelas. Detonó la PBA y rajó a CABA (o la rajaron?) y que fue "responsable de la muerte de Sandra y Rubén, docentes".

En tono irónico, recordó que estuvo "casada con Tagliaferro aunque separada un mes después de la elección". "Dice haberse mudado por las mafias, pero se mudó antes (bola mágica?)", continuó la ex candidata a intendenta de Tigre.

Por último, hizo eco de la postura de Vidal de cara a las elecciones 2023: "Mentirosa. Desagradecida. De Larreta. De Macri. De Larreta, de nuevo. De Macri y Milei. Perdió las elecciones y quedó con sangre en el ojo. Uf, no podría describirla en una frase!!! (No pongo foto para no ofender) #MassaPresidente".