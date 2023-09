Macri en campaña, entre el tibio apoyo a Bullrich y los guiños a Milei

"Hay que ser muy respetuoso del voto de la gente. Hay muchos argentinos enojados con el fracaso del kirchnerismo y el abuso de la política, de una cultura del poder oscura, en la cual en vez de ser servidores públicos han sido apropiadores de lo público, y siempre con la excusa de que el Estado te va a resolver, y no nos resolvió nada. Al contrario, nos empeoró todas las cosas, todo para peor. No podemos decirle a la gente que votó mal. Yo respeto a aquellos que votaron a los libertarios , porque muchos fueron gente que nos votó en 2019", respondió Macri.

"Entiendo los enojos, entiendo la vocación de cambio profundo, que no estaba en 2015. El mandato era 'emprolijemos pero no cambiemos mucho'. Se enojaron cuando sacamos el Fútbol Para Todos. Todos querían seguir en esta fiesta de que el Estado paga todo y nosotros vivimos gratis, y no trabajamos. Hoy hay un mandato de cambio profundo y lo va a hacer Patricia Bullrich. Y yo estoy al servicio de nuestra candidata", aseguró el exmandatario.

Por último, Macri advirtió que lo importante para Juntos por el Cambio es tener claro "qué podemos proponerle a los argentinos".

"Patricia no habla por lo que sueña hacer. Ella ya lo vivió, tiene experiencia, ya enfrentó a Moyano, ya se enfrentó a un ataque bestial del statu quo, de este falso progresismo detrás del caso Maldonado, que querían que destruyamos a la Gendarmería para volver a darle rienda suelta a los narcotraficantes", concluyó Macri.