Luis Juez arremetió nuevamente contra la Argentina: "Un país berreta"

Luego, cuando profundizó en sus dichos sobre la vicepresidenta, intentó explicarlos al asegurar que "aunque Casación le confirme la condena va a poder ser candidata porque no hay ficha limpia". También, cuando se refirió al rechazo a su amparo para integrar el Consejo, lo relacionó con lo ocurrido con Cristina: "No voy a cuestionar a la justicia como Cristina Kirchner. Queda claro que no le vamos a dejar pasar una a ella. Conmigo no se jode".

"A Cristina Kirchner no hay que creerle nada. Es una manipuladora, robadora de vidas", aseguró Juez al momento de analizar las palabras de la vicepresidenta de las últimas horas en Avellaneda.

Por otro lado, analizó la sentencia judicial que lo impide integrar una banca en el Consejo e hizo énfasis en que "era crónica de una muerte anunciada. Es muy difícil que los juzgados de instancias inferiores contencioso administrativos nos habilitan contra el poder una toma de decisión de estas características".

El rechazo de la Justicia al amparo de Luis Juez

Un tribunal rechazó en las últimas horas el recurso de amparo presentado por el senador de Juntos por el Cambio Luis Juez para ocupar una banca en el Consejo de la Magistratura y representar a la segunda minoría en lugar de Martín Doñate. El pedido también había sido realizado por el legislador Humberto Schiavoni.

El motivo principal de la sentencia corresponde a que según la jueza ese lugar que le asignaron a Juez tiene el periodo vencido ya que el 18 de noviembre terminó la etapa del último Consejo. Tras esa fecha, asumió Doñate en representación de la segunda minoría, lo que llevó al reclamo de Juez porque expresó que debería haberse cumplido el anterior fallo de la Corte Suprema.

El rechazo al amparo fue de la jueza María Alejandra Biotti, quien en los argumentos manifestó que en el fallo de la Corte quedó estipulado cómo quedará el Consejo entre el "periodo 2018-2022", por lo que considera que aquella sentencia debe ser respetada.