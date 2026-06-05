Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 5 de junio

El oficial opera a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en el Banco Nación, en el cierre de una semana marcada por una racha alcista que llevó la divisa valores máximos de febrero.

El dólar oficial minorista cotiza este viernes a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en el Banco Nación , luego de haber cortado en la rueda de jueves la racha alcista semanal. Mientras que en los dólares financieros, el contado con liquidación (CCL) se comercializa a $1.513,46 y el MEP en $1.457,23. La brecha entre el CCL y el mayorista alcanzó el 5,2%. El dólar blue , en tanto, se sostiene en $1.435.

Los últimos datos del BCRA muestran que , a un año de la eliminación del cepo para la compra de dólares por parte de las personas físicas, los argentinos adquirieron más de u$s36.000 millones en el mercado formal , lo que muestra que pese a la desaceleración de la inflación y la estabilidad cambiaria que busca sostener el gobierno de Javier Milei, el dólar continúa siendo el principal refugio de ahorro para millones de personas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, habia confirmado el martes el envío en los próximos días de un nuevo proyecto de Inocencia Fiscal al Congreso para incentivar la canalización de los ahorros en dólares no declarados. La iniciativa busca modificar el esquema vigente para corregir trabas operativas que señalaron los especialistas tributarios. Al respecto, el jefe de la cartera económica aseguró: "Vamos a estar mandando una versión renovada luego de tener una reunión con contadores que nos pasaron sus inquietudes".

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Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), opera a $1.436,5 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.891,5.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.513,46, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.457,23.

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.454 para la compra y $1.455 para la venta.