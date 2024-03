Luis Caputo: "Aunque la política no nos acompañe, nosotros vamos a seguir por el mismo rumbo"

El ministro de Economía estuvo presente en el almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción y aclaró que desde La Libertad Avanza no quieren "jugar el juego de la política". "No vamos a buscar gobernabilidad desviándonos del camino", agregó.

"Nuestro contrato con la gente es la verdad. El Presidente lo planteó desde el día uno y ese fue su mandato: lleguemos lo antes posible al déficit cero, bajemos la inflación y cuidemos a los más vulnerables. Si bien hoy no estamos bien, puesto en perspectiva podemos estar más que satisfechos con los resultados obtenidos", destacó.

Agregó que este escenario "no se dio de casualidad" sino que "se estudió y está saliendo como planeamos". "La estabilidad vino para quedarse. Este es un punto clave, porque algunos se quedan esperando o especulando cuándo vendrá el cimbronazo. No debiera pasar", adelantó.

Caputo afirmó que, al no poder criticar el rumbo económico, "ahora está de moda cuestionar la gobernabilidad". "Hoy estamos en marzo, ¿alguien piensa que el Presidente está a 10 días de irse? No, al contrario, su popularidad subió. La gente es hoy la nueva gobernabilidad. La gente votó un cambio y lo está apoyando", sostuvo.

"No es que no entendemos el juego de la política, es que no lo queremos jugar. Ese es el juego que nos llevó hasta acá. El ideal sería el camino que estamos siguiendo acompañados por la política. Ahora, si la política no nos acompaña, nuestra reacción no va a ser buscar gobernabilidad desviándonos del camino. Vamos a seguir por el mismo rumbo", subrayó.

El ministro remarcó que "hay una oportunidad" de cambiar el rumbo económico del país y es importante aprovecharla. "El voto fue clave, pero no necesariamente alcanza si no acompañamos después también con nuestras acciones, lo que llamamos la batalla cultural", explicó.

"Todos tenemos que hacer un clic y entender que lo podemos sacar adelante mucho mejor y más rápido si todos entendemos que somos parte de ese cambio. De este lado se va a cumplir, entonces lárguense. Nuestra única intención es la gente, el país, volver a las bases, que es el camino de la austeridad, la honestidad y el trabajo", concluyó.