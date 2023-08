Los peligros de las derechas radicalizadas para la democracia: "Hay que defenderla cueste lo que cueste"

De un tiempo a esta parte, las derechas han ganado protagonismo en el mundo occidental , y Argentina no es la excepción . Figuras como Patricia Bullrich o Javier Milei se destacan con sus discursos polémicos y confrontativos y terminan llegando a los públicos menos pensados. Si bien participan como actores en el juego democrático, hay un detalle: pueden ponerlo en peligro. Franco Delle Donne, especialista en estos fenómenos, analiza su auge: "Terminan erosionando la democracia y pueden apuntar a que sea más débil o inexistente".

"En muchos casos, este tipo de expresiones consiguen esa atracción en contextos de crisis, que pueden ser variadas, complejas e incluso estar superpuestas. Hay tres grandes elementos: crisis económica, política y de identidad", detalla.

La primera se relaciona con la desigualdad. "Alguien tiene la sensación de estar siendo perjudicado y que nada lo soluciona, entonces si nada lo soluciona se compra la idea de que mejor no haya un Estado o que no haya regulaciones como si eso fuera una solución, sin mayor análisis que pensar en algo diferente", señala Delle Donne.

En cuanto a la crisis política, "hay una desafección y parece que la política no controla nada, entonces los discursos de mano dura o antisistema o antiinstituciones funcionan como elemento desarticulador de esas preocupaciones".

La crisis de identidad, en tanto, "está atada a cuestiones culturales, más morales: cómo tiene que ser una familia, qué rol tiene que cumplir una mujer. Cuando eso se ve amenazado también puede generar esa sensación de necesidad de alguien que ponga orden".

"Estos partidos encuentran en esas crisis una ventana de oportunidad para ofrecer algo que tal vez hasta hace un tiempo no estaba dentro de lo aceptable por una sociedad, al menos no por la mayoría", amplía el especialista.

Estos elementos tienen como denominador común un descontento, al que se agrega un cuarto punto clave: "Las percepciones y las actitudes personales hacia posturas más autoritarias. Tal vez hasta son inconscientes, pero de alguna manera habilitan que un elector esté de acuerdo con un discurso como puede ser que no haya diálogo, o que el que piensa de alguna manera no debería existir, ignorando todas las reglas de la democracia".

Derechas extremas y radicales: la distinción

A la hora de analizar el fenómeno de la derecha en el mundo, los expertos hablan de extrema derecha, con partidos que proponen que se elimine la democracia y se cambie por otro sistema, como puede ser fascismo; y la derecha radical, que está dentro de la democracia y utiliza sus reglas de juego. "A partir de ahí, este segundo grupo construye una plataforma política que sí, con el paso del tiempo, termina erosionando la democracia y pueden apuntar a que sea más débil o inexistente", expresa Delle Donne.

"Todo proceso de radicalización tiene como fin la posición extrema. El objetivo final, querido o no, termina siendo que alguien, un partido político o un grupo, terminan en una posición extrema para resolver problemas extremos, que son los que ellos mismos plantean, en una suerte de profecía autocumplida. En ese proceso siguen jugando y estando dentro de lo que permite la democracia, que con sus valores liberales defiende que un partido pueda presentar esas ideas", subraya.

En el caso de La Libertad Avanza, para el especialista "tiene muchos elementos de esas derechas radicales, tal vez no es un partido igual en términos de contenido que las misma de su familia en Europa pero comparten esa posición autoritaria, que niega y critica instituciones democráticas, que las considera un problema que hay que eliminar".

"El hecho de que haya una institución disfuncional que por una u otra razón uno considere que está funcionando mal y que hay que reformarla, como puede ser la Justicia o el sistema electoral, no implica que digas que es mejor no tener eso o tener un autoritarismo en su lugar. Esas son posiciones más radicales y eso es lo que yo veo en el caso del partido de Milei. En algunos elementos diría que hay posiciones incluso más extremas, donde uno dice 'bueno, acá se termina lo que está adentro de la democracia'", analiza.

Los peligros de la derecha radical para la democracia

Al igual que sucede en otros países, los discursos de derecha se caracterizan por su confrontación, a la vez que muestran muchas de sus cartas. Bullrich promete, sin tapujos, un ajuste a lo 2001 y una política represiva en materia de seguridad. Milei les habla de libre mercado, flexibilización laboral y dolarización a trabajadores que probablemente se verían perjudicados por esas políticas.

"El problema es que la oferta de estos partidos es transversal y funciona en relación a esas crisis y esos contextos de descontento, lo que permite que haya ciertos espacios que, desde un análisis frío de la programática, están pensados para gente que gana mucho dinero o tiene una posición muy estable y quiere mantener el statu quo, pero que estamos viendo que tal vez lo votan personas que no corresponden a ese perfil", señala Delle Donne.

Sin embargo, hay propuestas de campaña, en general las más ruidosas y que llaman la atención en medios y redes sociales, que podrían ser más difíciles de implementar en caso de una victoria.

Para el analista, "seguramente sea muy difícil llevar adelante los cambios más radicales, los más provocadores, los que generan más polémica. En el caso particular de Argentina, su esencia de organizaciones que defienden determinados intereses impiden que se lleven a cabo reformas muy profundas".

El problema, para él, pasa por otro lado: "Las reformas menores, invisibles o semiinvisibles, que vayan modificando efectivamente el statu quo y ciertos valores, puntos de control que pueden llevar a una democracia a posturas más autoritarias. Por ejemplo, una reforma judicial, cambio en el nombramiento de jueces, que van generando cierto espacio para que se puedan tomar otras decisiones que modifiquen la vida de cientos de miles de personas".

"Ahí es donde creo que está el gran peligro: que estos partidos puedan llegar al poder y, entendiendo los resortes institucionales que tienen que mover, vayan modificando la estructura general a través de esas microrreformas que no serían tan visibles", advierte.

"El ejemplo más claro es el de Viktor Orbán en Hungría, una persona que llega al gobierno con un partido liberal en tiempos postsoviéticos, que planteaba 'vamos a traer la libertad, la democracia, el estado de derecho', y con el tiempo, en su segunda y tercera presidencia, ya en los 2000, introduce una serie de cambios y reformas leves, poco a poco, en la constitución, que terminan convirtiendo al país en un claro autoritarismo, donde todo depende de él y de su partido. Creo que ese es el peligro de que un partido o unas ideas así ganen una elección en un país como Argentina", subraya.

Cómo defender a la democracia de las derechas radicales

Ante la posibilidad de esta amenaza, ¿cómo se defiende a la democracia? Para Delle Donne, los actores políticos "tienen la responsabilidad de, entre otras cosas, no creer que copiando los discursos políticos más radicales se van a ganar más votos. Es decir, creer que hablar como Milei me trae los votos de Milei. Eso es muy peligroso porque genera más consenso alrededor de sus propuestas porque se las está discutiendo y aceptando como opción política válida, por un lado; por otro, la gente que iba a votar a Milei va a votar al original, no a la copia".

Otra parte de la responsabilidad cabe a los medios de comunicación: "Intentar impedir reproducir las narrativas de estos partidos y estos líderes, por más que la provocación y la polémica que generan puedan generar muchas vistas, espectadores o ventas de periódicos, y tratar de enfocar el tema desde una perspectiva más crítica, pensando en los problemas que tiene Argentina o que pueda llegar a tener para intentar solucionarlos, y no tanto desde la narrativa que quieran imponer esos líderes".

Finalmente, desde la sociedad en general, para el analista la respuesta para por, "en la medida de lo posible, tener una reflexión y no caer en desinformación, en supuestas soluciones reduccionistas, tal vez al punto de hacer un esfuerzo para seguir confiando en las instituciones más allá de los errores que puedan llegar a tener".

"En el conjunto de todos esos elementos se puede lograr generar una democracia más fuerte que ponga un límite a estos discursos más radicalizados. No es fácil y no creo que en Argentina estemos haciendo las cosas tan mal como para decir que es una excepción. En otros países gobiernan estos partidos: en Italia, en Finlandia, en Austria seguramente van a gobernar, gobernaron Estados Unidos, Brasil", expresa Delle Donne.

"Si bien nosotros podemos hacer algo y no lavarnos las manos, está claro que hay un zeitgeist, un clima de época, para ese auge ultraderechista global. Es un momento para sostener esa bandera de democracia para tratar de no caer en banderas tan extremistas y ofrecer ese modelo de país que no erosione la democracia como ese gran valor que tanto nos ha costado construir", definió.

El auge de las (no tan) nuevas derechas

Delle Donne señala que, dentro de las derechas extremas, "han existido muchos partidos de este tipo luego de la Segunda Guerra Mundial porque surgen con la referencia de que el fascismo o el nacionalsocialismo no convencen, son los perdedores de la guerra y además generaron las peores tragedias del siglo".

"Entonces, lo que intentan, y por eso se las llama 'nuevas derechas', es generar narrativas que oculten ese pensamiento, que sigue estando por detrás; transmiten las mismas ideas pero se formulan de diferente manera", describe.

"Lo que vemos a partir de mediados de los 2000 es que estos partidos logran apoyarse, transmitir, difundir y amplificar sus narrativas a través del crecimiento de las redes sociales. Sin eso, hubiese sido muchísimo más difícil que tengan el impacto que tienen", sostiene.

"Es ese el fenómeno que estamos viendo hoy en día, que nos obliga a pensar de diferente manera toda la política, no solamente desde los partidos tradicionales sino de toda la sociedad. Cómo vivimos tomando decisiones con fuentes de desinformación o manipulación, por ejemplo, que siempre existieron pero en este caso son tan variadas y hay tanto para consumir que es muy difícil diferenciar lo que puede ser falso de lo verídico", afirma el especialista.

Respecto a la cuestión de la edad de los simpatizantes con estas ideas, Delle Donne señala que "si uno no vivió la dictadura tal vez le cueste un poco más valorar la democracia, pero esos son valores que se pueden transmitir a través de la educación política, o lo que acá llamamos educación cívica. Cuando esas políticas públicas de mantener la memoria no están presentes, como sí lo están, por ejemplo, hasta cierto punto en Alemania, es muy difícil que, por sí solo, se transmita que la dictadura fue esa etapa negra de la historia Argentina". "Por eso hay que defender la democracia cueste lo que cueste más allá de que haya decepciones, cosas que no funcionan, desigualdades", concluye.