Los gremios aeronáuticos realizan asambleas sorpresivas en distintos aeropuertos

Paro de aeronáuticos: Aerolíneas Argentinas no cobrará penalidades por cambio de tickets

Las asambleas informativas en Aeroparque, que se desarrollaban desde las 18, afectaban a los vuelos de Jetsmart, Flybondi, Latam y Gol. En tanto, Aerolíneas Argentinas no se vio afectada porque que cuenta con servicio de rampa propio, aunque alrededor de un 20% de su actividad depende de Intercargo, por lo que registrará demoras. Mientras que en Ezeiza, las reuniones estaban programadas de 20 a 22. En Córdoba y Mendoza las asambleas estaban previstas de 23 a 1.

Los trabajadores de Intercargo están representados por la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), y son los responsables del movimiento de las rampas para ascender y descender de las aeronaves, como así también transportar el equipaje de los usuarios, entre otros servicios.

Durante el tiempo que duren las asambleas, los trabajadores no cargarán ni descargarán los equipajes de los aviones y no se prestará asistencia a los mismos para las partidas. En lo que hace a los aterrizajes, los pasajeros podrás ser desembarcados, pero no se entregará el equipaje.

Por último, este martes, los trabajadores nucleados en UPSA (Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales) y de APTA (Asociación del Personal Técnico Aeronáutico) firmaron sus respectivos acuerdos salariales con Aerolíneas Argentinas, y quedaron al margen del conflicto.

Gremios aeronáuticos analizan un nuevo paro

Gremios aeronáuticos realizarán este miércoles un asamblea conjunta para analizar un nuevo paro que tendría lugar entre el sábado y el domingo de esta semana en el marco de los reclamos por mejoras salariales que vienen realizando.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) se reunirán este miércoles a las 11.30 horas junto a APA, la Unión de Personal Jerárquico (UPSA) y ATE ANAC para analizar una nueva medida de fuerza en conjunto.