Lo que dejó la reunión de la mesa política del Frente de Todos

"Quienes integramos esta mesa tenemos como responsabilidad disponer las acciones necesarias para impedir la proscripción de la compañera vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuyo liderazgo y potencia electoral no nos puede ser arrebatado", sostiene el documento difundido, y agrega: "No hay, o no debería haber, ningún poder económico, mediático o judicial capaz de decidir por encima de la voluntad popular".

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, afirmó que la reunión de la mesa política del Frente de Todos (FDT) fue "sincera y larga", y destacó que, durante el encuentro, "hubo un fuerte compromiso con la unidad del Frente y con denunciar la proscripción de Cristina Kirchner".

Tras más de seis horas de un debate que se extendió hasta la madrugada, Rossi -quien ayer participó de la cumbre por el espacio que lidera el presidente Alberto Fernández- consideró que "fue una muy buena reunión" y que "produjo un muy buen documento”.

En declaraciones formuladas a la radio AM 990, el dirigente santafesino detalló que la reunión "fue sincera y larga", y "hubo un fuerte compromiso con la unidad del FDT y para denunciar la proscripción de Cristina".

Además señaló que en el encuentro -del que también participó el ministro de Economía, Sergio Massa, y el diputado nacional Máximo Kirchner- "se habló de la herramienta de las PASO para resolver el tema de las candidaturas en el frente".

Por su parte, el intendente de Ensenada, Mario Secco, dijo que Alberto Fernández "habló, escuchó lo bueno y lo malo y eso estuvo muy bueno".

"Fue un debate muy lindo, sincero, muy bueno. El Presidente escuchó lo bueno y lo malo y me parece que eso estuvo muy bueno", expresó Secco en declaraciones formuladas esta mañana a la radio AM530, en las que, además, destacó "la unidad consolidada que con las diferencias generamos".

Al ser consultado sobre si decidió hacer una comisión para dialogar con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, respondió: "Sí, cómo no la vamos a ir a ver a la que armó este Frente. Es la que más mide, la que más votos tiene, la que más convoca, entonces hay que ir a verla".

Mientras que el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete, Fernando "Chino" Navarro, contó que el oficialismo busca convencer a Cristina para que "revea" su futuro electoral.

"Se decidió por moción de uno de los compañeros, que un grupo del Frente de Todos hable con Cristina para que revea su decisión porque es una actora de la política más allá del lugar en el que cada uno la pone", afirmó Navarro en diálogo con Radio Rivadavia en referencia a las intenciones de la ex presidenta de no competir electoralmente en 2023.

En la misma línea, explicó que durante el intercambio, se consensuó rechazar los intentos de "proscripción" contra su figura, y "plantearle que revea su decisión de no ser candidata".

A pesar de que la calificó como "una decisión personal", Navarro se mostró a favor de plantearle a que revea sus intenciones dado que la considera de gran peso electoral.

También se expresó el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque y aseguró que "fue claro en todas las intervenciones que Cristina es la que concita mayor nivel de adhesión y que esta situación de proscripción tiene que ver con maniatar al peronismo y eso es inaceptable".

Larroque sostuvo que su posición personal "es que Cristina es la mejor candidata" y añadió que "es lo que emergió ayer en el ámbito propuesto por la mayoría de compañeros y compañeras que intervinieron" durante la reunión que se extendió durante cinco horas en la sede de la calle Matheu.

En ese marco, Larroque subrayó en declaraciones a la radio on line Futurock que se acordó la conformación de una comisión "que tiene que acercarle la intención de la mesa de que ella revalúe o analice participar del proceso electoral".