Libertario abandonó el estudio en medio de un debate sobre voto joven

"Son dos jóvenes votantes, una que vota por Sergio Massa y otro que vota por Javier Milei. Van a charlar un poco entre ellos. Me interesa ver sus distintas visiones, cómo llegamos a este cierre de campaña y qué cosas siente cada uno de ellos que están en juego", explicó O'Donnell antes de cederles la palabra.

Cada uno de los jóvenes contó por qué votará a su candidato en el balotaje del próximo domingo. Cuando Victoria criticó las "actitudes violentas" de Milei hacia las mujeres, Gaspar argumentó que el economista "al principio tenía una manera de expresarse bastante pasional" pero "lo importante es el contenido".

"Yo creo que el medio también es importante. La violencia no debería ser válida en nuestro país. Ahora se puede decir absolutamente todo y me parece preocupante eso. No es el país que yo quiero", rebatió la estudiante de Derecho.

El integrante de Pibes Libertarios también tuvo problemas para justificar las denuncias de fraude que circularon en redes sociales. "La empresa que se encargaba de traspasar los datos tiene denuncias en el Congreso y sí se pone en duda que pudo haber sido fraude, pero fraude a los votos de Milei", esgrimió.

"¿Dónde está hecha esa denuncia?", cuestionó Victoria. "No hicieron ninguna presentación oficial dentro de la Justicia. Cuando uno lo denuncia públicamente, arenga a su público sobre un posible fraude considerando telegramas que ni siquiera es el escrutinio oficial, es muy problemático como líder político", señaló.

"Lo que me parece problemático de Milei no es solo lo que propone en materia económica y social, sino que con él viene un fenómeno en el cual todo está permitido: se discute el sistema democrático, la salud y la educación pública, la libre portación de armas, si son 30.000 desaparecidos. Todo eso no puede dar lo mismo", agregó, contundente.

En ese momento, O'Donnell le dio la oportunidad a Gaspar para exponer qué le preocupaba de las propuestas de Massa. "Me preocupa básicamente todo lo que viene planteando... Eh...", comenzó el joven, visiblemente incómodo. "No, perdón, me agarró un ataque de ansiedad", explicó antes de levantarse en pleno vivo.

"Pobre, se angustió. Bueno, la idea era reflejar qué pasa con el voto joven. Se sintió mal Gaspar y se fue del estudio", concluyó la conductora.