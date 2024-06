Ley Bases: Aerolíneas Argentinas, RTA y el Correo, a un paso de que no sean privatizadas

Los bloques dialoguistas se reunieron este lunes con José Rolandi y María Ibarzabal para cerrar la negociación por la Ley Bases y el paquete fiscal. Hacemos Coalición Federal no apoyará las privatizaciones y eso deja sin los números al Gobierno que tendrá que aceptar los cambios del Senado. Insistirán con Ganancias y Bienes Personales.

Desde Hacemos Coalición Federal , bloque liderado por Miguel Ángel Pichetto , adelantaron que no apoyará la privatización de las empresas que fueron retiradas por el Ejecutivo en la Cámara alta -respetando los acuerdos del Senado -, las intenciones de insistir en la redacción original se desvanecen para el Gobierno.

Al perder los votos de ese bloque aliado, el reclamo del oficialismo - que tenía el apoyo de una parte del radicalismo referenciado con su jefe de bloque, Rodrigo De Loredo- perdió fuerza. No tenían los números para intentar insistir con la privatización de Aerolíneas, RTA y el Correo. Además, los diputados del bloque de Pichetto explicaron que en caso de hacerlo, las altas chances de judicialización sobre el tema pondrían en riesgo toda la ley.

De esta manera, y a pesar de la los argumentos constitucionales que propugnaron los representantes del Ejecutivo hasta último momento para intentar privatizar las empresas del Estado, no hubo más remedio que la resignación. En consecuencia, la Ley Bases será votada a libro cerrado tal como salió del Senado. Esto implica, entre otras cosas, que los cambios realizados en el RIGI se sostendrán y que seguirá existiendo la moratoria previsional.

En el cónclave que se llevó a cao en la Presidencia de Diputados, se terminaron de definir dos cuestiones: el dictamen de la ley Bases tendrá, probablemente, un artículo donde se acepten los cambios del Senado y así se votará; mientras que el paquete fiscal sí se votará por separado, por títulos.

Pichetto NA/Damián Dopacio

Hay dos temas de particular interés (y necesidad) para el Gobierno que forman parte de la reforma fiscal: Impuesto a las Ganancias y bienes personales. En ambos casos, el oficialismo perdió la votación en el Senado, por lo que los artículos fueron rechazados. El objetivo aquí es insistir con la redacción de Diputados para lograr los ingresos provenientes de esos impuestos que el Ejecutivo precisa.

No obstante, La Libertad Avanza se enfrenta a un panorama complicado para lograr los votos para restituir la cuarta categoría de Ganancias. Los diputados representantes de provincias patagónicas no aportarían sus voluntades para este punto y habrá algunos otros que, a pesar de haber acompañado en la votación en la Cámara baja, ahora puede que no lo hagan.

Por parte del Gobierno participaron de la reunión los habitués José Rolandi, vicejefe de Gabinete; y María Ibarzábal Murphy, secretaria de Planeamiento Estratégico. Acompañados por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y los diputados oficialistas José Luis Espert, Gabriel Bornoroni, Nicolás Myoráz y Nadia Márquez. También estuvo presente Oscar Zago, del MID.

Del PRO participaron Silvia Lospennatto y Silvana Giudici y en representación del radicalismo se hicieron presentes Karina Banfi, Alejandro Cacace y Carla Carrizo. Juan Manuel López, de la Coalición Cívica también participó de la reunión junto con sus ex compañeros de bancada Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó y Oscar Agost Carreño de Hacemos Coalición Federal.

El martes continuará la reunión entre el Gobierno y los dialoguistas -a las 13hs- luego de que los diputados mantengan un encuentro con gobernadores de Juntos por el Cambio, probablemente con las ausencias de Gustavo Valdés –dada la desaparición de Loan en su provincia- y la de Ignacio Torres por no apoyar la restitución del piso de Ganancias; y Martín Llaryora. El objetivo es que los legisladores conversen con los mandatarios de la ley Bases y el Paquete Fiscal con el foco puesto en la vuelta del impuesto. Las provincias necesitan de la recaudación de ganancias y es por ello que se espera que los Gobernadores expongan esta urgencia.

Luego de ambos encuentros, a las 14hs, se llevará adelante el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales para firmar el dictamen de la Ley Bases que se llevará el jueves al recinto y a las 18hs será la reunión de Presupuesto por el Paquete Fiscal.