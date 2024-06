El Gobierno insiste con uno de los puntos más discutidos de la Ley Bases: idas y vueltas con el capítulo previsional

Vilma Ibarra , exsecretaria Legal y Técnica de la Nación, explicó en su cuenta de X (ex-Twitter) los motivos que impiden la reintroducción del capítulo. " La Constitución Nacional exige, en nuestro sistema bicameral, la voluntad afirmativa y expresa de ambas cámaras legislativas para que un proyecto se convierta en ley . La omisión de tratamiento no puede considerarse una 'corrección' porque no existió expresión de voluntad afirmativa", sostuvo.

"Incluir en un solo proyecto ómnibus 'leyes' de temáticas distintas y no relacionadas entre sí, no habilita a ninguna Cámara del Congreso a sancionar una iniciativa sin el voto afirmativo de la otra. Ningún artículo constitucional autoriza semejante dislate", señaló.

"Diputados debe tratar las adiciones y correcciones del Senado para aceptarlas, o insistir en su redacción original. No puede reintroducir el capítulo previsional que no fue tratado por el Senado", concluyó.

Por su parte, Eduardo Menem, presidente de la Convención Constituyente de 1994 y subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, subrayó en diálogo con Futurock que "nuestro sistema es bicameral, simétrico. La cámara tiene los mismos derechos en cuanto a la sanción de las leyes". "La diferencia es cuando una de ellas es cámara de origen. La Constitución le asigna cierto predominio o privilegio a la cámara de origen", indicó.

"Se ha hecho una interpretación muy particular. Dicen que si la cámara revisora o elimina una parte de la ley, la Cámara de Diputados no puede insistir en la misma. Esto es una posición endeble, no tiene fundamentos", manifestó, y consideró que "esta interpretación es porque quieren demorar o dificultar la Ley Bases".

"No hay ningún caso en el que la cámara revisora pueda imponer su criterio por sobre la cámara de origen", cerró.

En tanto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantó en diálogo con Radio Rivadavia: "Vamos a insistir con Ganancias y Bienes Personales, porque claramente desde nuestro punto de vista ese era un tema que favorecía mucho a las cuentas provinciales porque son impuestos coparticipables en el caso de Ganancias, en el caso de Bienes Personales porque están muy vinculados al blanqueo".

Francos aseguró que se trata de "recursos de mucha importancia para las arcas provinciales, porque todas están con dificultades, aunque en los últimos meses han recuperado mucho, porque se incrementó mucho, sobre todo en el mes de abril, en el mes de mayo, particularmente la recaudación por el Impuesto a las Ganancias".

En cuanto a las privatizaciones, el funcionario remarcó que "no teníamos los votos para aprobarlas como habían salido de Diputados, entonces hubo que sacarlas. Pero si Diputados insiste en esas privatizaciones, nosotros estamos totalmente de acuerdo".