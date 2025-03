Leandro Santoro presentó su lista completa y afirmó que "va a ser una elección peleada"

El candidato a legislador por "Es ahora Buenos Aires" sentó las bases de su plataforma electoral y no dejó dudas a la hora de vaticinar un resultado: "No soy triunfalista, pero tenemos que recuperar a la Ciudad", expresó en una entrevista en C5N.

Además, agregó: "Todo el mundo reconoce que nosotros venimos laburando hace mucho tiempo corriendo la Ciudad. Sabemos de lo que hablamos. Estudiamos, recorrimos los 48 barrios, estuve en todas las líneas de subte, de todos los hospitales de la ciudad recorrí buena parte de los colegios públicos. Desde el año pasado hay un movimiento ciudadano de gente que de verdad quiere por primera vez, en mucho tiempo disputarle el poder a la derecha de la ciudad de Buenos Aires".

En el mismo sentido, habló de la candidatura del vocero presidencial, Manuel Adorni quien seguiría cumpliendo su rol en el Estado y al mismo tiempo buscará una banca en la Legislatura porteña: "A mí no me preocupa, si él puede cumplir las dos funciones, me parece que tiene todo el derecho a cumplir la función de vocero hasta que suba como legislador porteño. Sí me parecería mal que sea candidato testimonial, pero para opinar sobre eso hay que esperar a ver qué opina él", aseguró.

En cuanto a las posibilidad que muchos candidatos a legislador porteño sean testimoniales, Santoro opinó: "Lo que está en juego es la ciudad de Buenos Aires. Yo soy porteño de alma vivía acá acá creo a mis hijas. Acá tengo mis amigos, quiero defender esta Ciudad y me parece que por más que muchos digan que es un cargo menor el de legislador porteño, para los que vivimos en esta Ciudad es una responsabilidad enorme, es un orgullo representar a las vecinas y a los vecinos. Entonces, de ninguna manera voy a permanecer pasivo frente a la ruptura del contrato electoral".

Finalmente, concluyó: "Creo que va a ser una campaña que en algún momento se van a nacionalizar porque hay figuras que tienen peso específico nacional como el caso de Adorni. Y además nosotros venimos viendo desde hace mucho tiempo que hay una una lógica compartida entre el PRO y La Libertad Avanza. En realidad todo ese bloque de derecha o ese bloque de negocios muchas veces juega parecido en el Congreso y eso tiene que ver con lo que nos pasa a los porteños".

Leandro Santoro confirmó la lista completa de Es ahora Buenos Aires

El diputado nacional y candidato a legislador porteño por el frente amplio Es ahora Buenos Aires presentó a través de X la lista completa que lo acompañará en las elecciones del 18 de mayo y describió a cada uno de los integrantes.

es ahora buenos aires El peronismo porteño inscribió ante la justicia electoral la alianza Es Ahora Buenos Aires con la que va a disputar las elecciones del 18 de mayo.

Claudia Negri

"La Vicedecana de la Facultad de Medicina de la UBA, Doctora en Medicina, Magíster en Salud Pública y Jefa del departamento técnico del Hospital Ramos Mejía. Su compromiso con la salud y la educación pública son su mayor orgullo".

Federico Mochi

"Tiene 31 años, es Abogado UBA, Secretario General de la Juventud Universitaria Peronista de CABA y Profesor en UBA Derecho de la materia Construcción del Estado Nacional. Un referente joven que viene a aportar su fuerza a nuestro espacio".

Mariana González

"Es militante social especializada en el acompañamiento a personas en situación de calle y participó de la redacción de la Ley Nacional para Personas en Situación de Calle y Familias sin Techo".

Juan Pablo Modarelli

"Es profesor de historia y fue Presidente de nuestro Bloque en la Legislatura. Es vecino de Lugano y militante comprometido en la defensa del sur de la Ciudad".

Noemí Geminiani

"Es encargada de edificio hace 32 años, milita en el barrio de Núñez y lo conoce mejor que nadie. Sobresale por su vocación de servicio y convicción militante".

Alejandro 'Pitu' Salvatierra

"Es periodista y militante social. Coordina un instituto de formación que reúne cooperativas barriales, escuelas para adultos y un comedor para 600 personas".

Bárbara Rossen

"Es Arquitecta UBA y especialista en Proyecto Urbano. Integra el Colectivo de Arquitectas y es Directora General de Derechos de Acceso a la Ciudad en la Defensoría del Pueblo de CABA. La caracteriza su firme oposición a los negociados inmobiliarios".

Francisco Caporiccio

"Tiene 29 años, es Licenciado en Ciencia Política y docente UBA, Magíster en Políticas Públicas en la Universidad Torcuato Di Tella y actualmente estudia Derecho. Lleva adelante una ONG que adapta, territorializa la Agenda 2030 de la ONU".

Berenice Iañez

"Es una militante comprometida que actualmente preside la Comisión de Políticas de Promoción e Integración Social de la Legislatura Porteña y se destaca por su profundo conocimiento de las agendas y los problemas de la Ciudad de Buenos Aires".