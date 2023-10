Leandro Santoro: "Hago responsable a Milei de lo que me pase en la calle a mí o mi familia"

El candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, tildó de “personaje siniestro” e “impresentable” al postulante a Jefe de Gobierno porteño, Leandro Santoro, quien se defendió en Radio 10 : “Voy a hacer responsable a Javier Milei de lo que me pueda pasar a mí o a mi familia en la calle”.

Y agregó: “Porque a diferencia de él que anda con chofer y con custodia armada, yo ando solo. A mí me conoce todo el mundo, yo no vivo en un barrio privado. Vivo en Boedo y me manejo solo”.