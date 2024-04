Las universidades dan batalla contra la crisis presupuestaria: "Lo que se perjudica es el conjunto de la sociedad"

Germán Pinazo, economista y vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), apuntó a desarmar el discurso libertario contra la educación superior. Explicó que no saben si podrán pagar la energía eléctrica en los próximos meses ya que "las facturas se triplicaron".

El desfinanciamiento de las universidades que lleva adelante el gobierno de Javier Milei , que cuentan con el presupuesto más bajo desde 1997 , impulsó a las casas de estudio de todo el país a convocar a una marcha federal para el martes 23 de abril . En medio de recortes para "mantener la oferta de grado y pregrado lo más normal posible", el vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), Germán Pinazo, apuntó a desarmar el discurso libertario contra la educación superior. "No hay institución estatal ni privada que funcione con la eficiencia con la que funciona la universidad pública" , sostuvo.

En su primera sesión del año, a comienzos de marzo, el Consejo Superior de la UNGS declaró la emergencia económica y financiera. En ese marco, Pinazo explicó que "no estamos seguros de si vamos a poder pagar la energía eléctrica en los próximos meses, las facturas se triplicaron". "Estamos atravesando un recorte muy grande de todo lo que tiene que ver con el mantenimiento del campus y con servicios y oferta formativa que daba la universidad que se está recortando o esta en juego", remarcó.

"Cortamos la oferta cultural, que tenía una tradición de 25 años en la zona de San Miguel. Son 30 personas que se quedan sin trabajo. No estamos pudiendo sostener el mantenimiento de los equipos de investigación, los laboratorios. Es como que la universidad se va cayendo de a partes", detalló.

Y hay más. "Se han dado de baja becas de gestión y parte de los contratos que, sin formar partes de los contratos de convenios docente y no docente, ayudaban a la gestión cotidiana; no hemos podido abrir posgrados, ni viejos ni nuevos; no pudimos desdoblar comisiones en materias que son muy numerosas, por lo que hay gente cuyo trayecto formativo se va a estirar porque va a tener que esperar al próximo semestre para cursar", enumeró el vicerrector.

Otra pérdida es una carrera que se había aprobado para este año, Logística con especialización en Sistemas, que no pudo comenzar. Era un aporte clave al desarrollo de la zona: "Estamos ubicados en un polo logístico muy importante, habíamos hecho un trabajo de investigación detectando el perfil productivo, hicimos el primer censo económico de Malvinas Argentinas y vimos que no había un oferta formativa nacional de una carrera de Logística vinculada a sistemas".

En este momento, las universidades dan la lucha tanto por el presupuesto como para reafirmar su lugar de generación y difusión de conocimiento, aporte de profesionales a la sociedad y vehículo de movilidad social. Parte de esa batalla puede darse en términos libertarios, muchas veces preocupados por los números.

"El Gobierno tiene una estrategia argumental que es buscar algo sobre lo cual generar escándalo en la población. Alguien compró mal un medicamento para el cáncer, entonces no pagan ningún medicamento y la gente se muere. Pero no hay institución estatal ni privada que funcione con la eficiencia con la que funciona la universidad pública", subrayó Pinazo.

"No hay país en América Latina que tenga un porcentaje de personas en la educación superior tan alto como Argentina población de entre 18 y 24 años: el 50% accede a la universidad. Y con un peso en el PBI del gasto público 10% menor que Brasil o 17% que en Chile. Es un sector sumamente eficiente y abarcativo en términos de su alcance", precisó.

El directivo enfatizó que la totalidad del sistema universitario público, con sus casi 60 universidades nacionales, "le 'cuesta' al Estado Nacional alrededor del 1% del PBI". "Es un valor que no supera el 25% del conjunto de exenciones impositivas (según consta en el anexo del proyecto de Ley de Presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo Nacional ante el Congreso de La Nación en septiembre de 2023) que el Poder Ejecutivo Nacional ha decidido prorrogar en el año 2024", planteó.

Sin embargo, el atraso presupuestario es notable. "Recién en marzo de 2024 se ha producido un aumento del 70% de las partidas, pero que se produce contra los valores de enero de 2023: 70% de aumento contra una inflación acumulada entre enero de 2023 y abril de 2024 que supera el 300%", señaló el vicerrector.

De cara a la movilización de la semana próxima, "lo que está en juego no es el derecho individual de los que trabajamos o de los que estudian en la universidad. Es el derecho de la sociedad a tener mejores médicos, mejores ingenieros, mejores profesores. Si hay menos universidades y menos investigación lo que se perjudica es el conjunto de la sociedad".

"Lo que en última instancia está en discusión es si la sociedad argentina es un conjunto de personas que accidentalmente están en el mismo territorio y se relacionan como productores y consumidores a través de precios o si comparten un destino común y deciden invertir recursos públicos para colectivamente pensar en tener mejores profesionales para el futuro. Es una discusión sobre si somos una comunidad", concluyó.

El Consejo Interuniversitario Nacional aprobó la Marcha Federal Universitaria para el 23 de abril

El Consejo Interuniversitario Nacional aprobó de forma unánime la realización de la Marcha Federal Universitaria, que se llevará a cabo este martes 23, para manifestarse contra el ajuste que realiza el Gobierno de Javier Milei a los establecimientos.

En el marco del 91° plenario de rectoras y rectores, los directivos de las 73 instituciones universitarias miembros de todo el país participaron del encuentro de manera presencial o mediante conexión remota, con la organización de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Allí, en la localidad bonaerense, apoyaron masivamente la movilización.

Consejo Interuniversitario Nacional La Marcha Federal Universitaria se realizará en todo el país el 23 de abril. @CINoficial

Las autoridades expusieron la situación de los establecimientos de estudios superiores. Por lo pronto, brindaron detalles sobre la reunión con el secretario de Educación, Carlos Torrendell, al que le solicitaron el pedido de asistencia presupuestaria. Además, instaron a los diputados a declarar emergencia presupuestaria.

La protesta se llevará adelante en simultaneo en todo el país y será acompañada por la Federación Universitaria Argentina y el Frente Sindical de Universidades Nacionales.

En la ciudad de Buenos Aires, la concentración será a las 15:30 ante el Congreso Nacional y desde allí se marchará hacia Plaza de Mayo, donde se realizará el acto principal a las 18.